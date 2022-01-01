В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків

В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків
В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків.

Відповідний законопроект зареєстрували на сайті Верховної Ради, пише ТСН.

Як стало відомо, під звільнення від мобілізації потрапляють педагоги дошкільних учбових закладів, тренери закладів фізичної культури та спорту державної чи комунальної форми власності.

Водночас місце роботи людини повинно бути основним, а працювати їм потрібно не менше ніж на 0,75 ставки.

Наразі документ проходить етап розгляду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: мобілізація, вихователі, тренери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А тренерів за що?
Здорові бугаї.
Відповісти
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt
Сьогодні, 15:20
В Україні можуть звільнити від мобілізації тренерів та вихователів дитячих садочків
Сьогодні, 15:01
Суд конфіскував у пенсіонерки 70 кг фруктів, які вона продавала з рук у Луцьку
Сьогодні, 14:30
ПриватБанк зробив важливу заяву про продаж доларів у касах
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню Кабмін пропонує розширити список підприємств, працівники яких підлягають бронюванню
20 серпень, 03:42
6,2 тисячі доларів за ухилення від призову та переправлення через кордон: на Волині припинили незаконну схему 6,2 тисячі доларів за ухилення від призову та переправлення через кордон: на Волині припинили незаконну схему
18 серпень, 14:56
Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
17 серпень, 12:05
Виїзд чоловіків за кордон: чому багатодітних батьків, студентів та опікунів можуть не пропустити Виїзд чоловіків за кордон: чому багатодітних батьків, студентів та опікунів можуть не пропустити
05 серпень, 06:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Два медзаклади на Волині через суд просять облаштувати укриття
Сьогодні, 16:11
 0
У Луцьку збільшився пасажиропотік у тролейбусах. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:56
 0
Трагедії в Оленівці – 40 днів: РФ досі не пустила міжнародних експертів до місця теракту
Сьогодні, 15:40
 0
Лучанка здобула «бронзу» на чемпіонаті Європи з сумо. ВІДЕО
Сьогодні, 15:38
 0
Шольц блокує постачання в Україну 100 сучасних німецьких танків, – Welt
Сьогодні, 15:20
 0
Медіа
відео
1/8