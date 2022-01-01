ПриватБанк зробив важливу заяву про продаж доларів у касах
Сьогодні, 14:16
Влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.
"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою", - сказав він.
За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок.
"У вересні ми замовили ще більше валюти", - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.
Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.
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Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку Олег Серга.
"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою", - сказав він.
За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок.
"У вересні ми замовили ще більше валюти", - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.
Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.
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