ПриватБанк зробив важливу заяву про продаж доларів у касах





Про це в коментаріОлег Серга.



"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою", - сказав він.



За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок.



"У вересні ми замовили ще більше валюти", - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.



Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Влітку 2022 року в Україні зріс попит на готівкову валюту. Попри те, що поставки доларів і євро з-за кордону, різко виросли, проблема загострюється логістичними труднощами доставки по відділеннях в регіони.Про це в коментарі РБК-Україна сказав прес-секретар банку"У всіх українських банках є проблеми з готівковою валютою", - сказав він.За його словами, в серпні ПриватБанк замовив за кордоном в 10 разів більше валюти, ніж у серпні минулого року, проте цього не вистачає для задоволення всіх заявок."У вересні ми замовили ще більше валюти", - повідомив Серга, зазначивши, що основною проблемою є доставка валюти по відділеннях регіонах.Прес-секретар банку впевнений, що в міру того, як валюта буде надходити до відділень, всі заявки клієнтів будуть задоволені.

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