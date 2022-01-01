Випав з човна: на Волині втопився хлопець





Про це



2 вересня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що з човна випав хлопець. Попри реанімаційні заходи, юнака врятувати не вдалося.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «Нещасний випадок».



Загиблий є мешканцем селища Шацьк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацькій громаді під час рибалки втопився 24-річний хлопець.Про це Район.Шацьк повідомили у поліції.2 вересня до поліції надійшло повідомлення від фельдшера, що з човна випав хлопець. Попри реанімаційні заходи, юнака врятувати не вдалося.Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою «Нещасний випадок».Загиблий є мешканцем селища Шацьк.

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