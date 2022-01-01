Суд конфіскував у пенсіонерки 70 кг фруктів, які вона продавала з рук у Луцьку
Сьогодні, 14:30
Луцький суд конфіскував майже 70 кіло фруктів та овочів у жінки, яка продавала їх на вулиці з рук і призначив штраф 119 гривень.
Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пише Zaxid.
Інцидент стався 22 липня. Жінка продавала з рук персики, лохину, перець та черешні на пішохідній доріжці неподалік автостанції на Конякіна.
Тоді, продавчиню помітили муніципали, та склали на неї адмінпротокол. В результаті справа дійшла до суду.
Таким чином, суд визнав жінку винною та призначив 119 гривень штрафу, а також постановив забрати у неї весь вилучений товар. Йдеться про 70 кілограмів фруктів, овочів та ягід:
- 1 ящик перцю вагою 7,3 кг;
- 1 ящик лохини вагою 5,7 кг;
- 1 ящик помідорів вагою 8,4 кг;
- 1 ящик помідорів жовтого кольору вагою 7,45 кг;
- 1 ящик помідорів чорного кольору вагою 16,65 кг;
- 2 ящики персиків вагою 18 кг;
- 1 ящик черешні вагою 6 кг.
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Про це йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, пише Zaxid.
Інцидент стався 22 липня. Жінка продавала з рук персики, лохину, перець та черешні на пішохідній доріжці неподалік автостанції на Конякіна.
Тоді, продавчиню помітили муніципали, та склали на неї адмінпротокол. В результаті справа дійшла до суду.
Таким чином, суд визнав жінку винною та призначив 119 гривень штрафу, а також постановив забрати у неї весь вилучений товар. Йдеться про 70 кілограмів фруктів, овочів та ягід:
- 1 ящик перцю вагою 7,3 кг;
- 1 ящик лохини вагою 5,7 кг;
- 1 ящик помідорів вагою 8,4 кг;
- 1 ящик помідорів жовтого кольору вагою 7,45 кг;
- 1 ящик помідорів чорного кольору вагою 16,65 кг;
- 2 ящики персиків вагою 18 кг;
- 1 ящик черешні вагою 6 кг.
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