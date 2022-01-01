Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники

Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
З початком нового навчального року 1 млн 782 тис. українських учнів розпочали навчання лише у форматі онлайн. У зв’язку з цим є вкрай важливим доступ до електронних підручників, які можна знайти насамперед на порталі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», а також на сайтах відповідальних бізнесів.

Про це йдеться на сайті МОН.

На порталі розміщено електронну бібліотеку, яка налічує 1 335 підручників і посібників.

Зокрема, електронні версії підручників для закладів загальної середньої освіти з 1-го до 11-го класу з усіх предметів, різних видань, для корінних народів, національних меншин та осіб з особливими освітніми потребами тощо.

Завдяки QR-коду вчителі та учні можуть за лічені секунди знайти необхідні підручники.

Видавництво «Ранок» за сприяння МОН і міжнародних партнерів прагне підтримати учнів, які мають право здобувати якісну системну освіту.
Учням і педагогам видавництво надає відкритий доступ до електронних підручників для 1-5 класів з усіх предметів.

Незалежно від місця перебування здобувачів освіти та вчителів, вони можуть вільно використовувати унікальний контент. Учні та вчителі отримають матеріали для відпрацювання необхідних навичок, а також доступ до чисельної мультимедійної бази контенту.

Завдяки підручникам також буде реалізовуватися принцип доступності та універсальності освітнього середовища для дітей з особливими потребами.

Навчальний матеріал для учнів побудовано на базі та з використанням підручників, кожен із яких має гриф «Рекомендовано МОН України» та є переможцем Всеукраїнського конкурсу підручників.

Електронні ресурси є унікальними та виходять за межі функціоналу pdf-версій підручників.

Безоплатний доступ до підручників можна отримати на сайті.

Освітня компанія «EdPro» відкрила безоплатний доступ до електронних підручників до кінця року. На цей термін буде також надано безкоштовний доступ до інших посібників компанії та підручників, розміщених на сервері.

Крім того, на сайті Всеукраїнської школи онлайн розміщено відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів.


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Теги: електронні підручники, школярі, де скачати
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