На Волині буде музей-шахта. ФОТО
Сьогодні, 13:13
У Нововолинську хочуть відкрити шахту-музей.
Про це повідомляє фейсбук-сторінка Нововолинського міського історичного музею.
«Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє фейсбук-сторінка Нововолинського міського історичного музею.
«Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Де школярі можуть безкоштовно завантажити електронні підручники
Сьогодні, 13:48
На Волині буде музей-шахта. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Окупанти знову обстріляли Сумську область
Сьогодні, 12:41
Медіа