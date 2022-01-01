На Волині буде музей-шахта. ФОТО

На Волині буде музей-шахта. ФОТО
У Нововолинську хочуть відкрити шахту-музей.

Про це повідомляє фейсбук-сторінка Нововолинського міського історичного музею.

«Працівники Нововолинського історичного музею й Відділу культури виконавчого комітету Нововолинської міської ради здійснили розвідувальну експедицію до шахти №9 "Нововолинська". Усіх присутніх ознайомили із виробничим процесом. Також визначили основні особливості шахтарської праці, провели фотофіксацію підземних комунікацій і архітектури шахтних споруд», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що результати експедиції використають для створення майбутнього музею-шахти та оформлення експозицій, а отриману інформацію, під час розробки туристичних маршрутів.
На Волині буде музей-шахта. ФОТО
На Волині буде музей-шахта. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, музей-шахта
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