Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень





Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише



Він зазначив: для обміну посвідчень потрібно буде подати низку документів. Зокрема:



про постійне проживання у країні;

оригінал посвідчення;

дійсну медичну довідку.



"Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив уряд. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – йдеться у повідомленні.



Тим часом в Україні можуть підвищити штрафи для водіїв та ввести покарання для пасажирів. Зокрема, за зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом №9210:



штраф за керування технічно несправним або самовільно чи погано переобладнаним автомобілем може зрости в 2,5 рази – з 340 грн до 850 грн;

із 680 грн до 1700 грн можуть збільшити штраф за таке ж порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажів, пошти;

850 грн доведеться платити за керування авто без чинного сертифіката відповідності технічним нормам;

510 грн – пасажирам, які не використовують шоломи або ремені безпеки (нині відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна та Литва впроваджують спрощений обмін посвідчень водіїв. Він проходитиме без додаткових іспитів – як теоретичних, так і практичних.Про це повідомив прем'єр-міністр, - пише Obozrevatel. Він зазначив: для обміну посвідчень потрібно буде подати низку документів. Зокрема:про постійне проживання у країні;оригінал посвідчення;дійсну медичну довідку."Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив уряд. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – йдеться у повідомленні.Тим часом в Україні можуть підвищити штрафи для водіїв та ввести покарання для пасажирів. Зокрема, за зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом №9210:штраф за керування технічно несправним або самовільно чи погано переобладнаним автомобілем може зрости в 2,5 рази – з 340 грн до 850 грн;із 680 грн до 1700 грн можуть збільшити штраф за таке ж порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажів, пошти;850 грн доведеться платити за керування авто без чинного сертифіката відповідності технічним нормам;510 грн – пасажирам, які не використовують шоломи або ремені безпеки (нині відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

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