Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень

Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін посвідчень водіїв. Він проходитиме без додаткових іспитів – як теоретичних, так і практичних.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише Obozrevatel.

Він зазначив: для обміну посвідчень потрібно буде подати низку документів. Зокрема:

про постійне проживання у країні;
оригінал посвідчення;
дійсну медичну довідку.

"Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень, без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив уряд. Обмін водійських прав буде відбуватися без складання теоретичних і практичних іспитів. Це заощадить час і зусилля тисяч людей", – йдеться у повідомленні.

Тим часом в Україні можуть підвищити штрафи для водіїв та ввести покарання для пасажирів. Зокрема, за зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом №9210:

штраф за керування технічно несправним або самовільно чи погано переобладнаним автомобілем може зрости в 2,5 рази – з 340 грн до 850 грн;
із 680 грн до 1700 грн можуть збільшити штраф за таке ж порушення, але з використанням транспорту для перевезення пасажирів, вантажів, пошти;
850 грн доведеться платити за керування авто без чинного сертифіката відповідності технічним нормам;
510 грн – пасажирам, які не використовують шоломи або ремені безпеки (нині відповідальність за непристебнутих пасажирів несуть водії).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, Литва, водійські посвідчення, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Сьогодні, 08:35
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Сьогодні, 07:33
Кабмін схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
Сьогодні, 06:31
Звання Героя України просять присвоїти загиблому 23-річному капітану з Волині
Сьогодні, 05:28
На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб
Сьогодні, 03:42
Схожі новини
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
26 квітень, 16:30
Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ Одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських воїнів, – СБУ
21 квітень, 18:50
Президент Литви закликав перетнути «червоні лінії» щодо військової допомоги Україні Президент Литви закликав перетнути «червоні лінії» щодо військової допомоги Україні
21 лютий, 03:42
При обміні 16 лютого Росії віддали колаборанта з УПЦ МП, – ГУР При обміні 16 лютого Росії віддали колаборанта з УПЦ МП, – ГУР
17 лютий, 11:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Сьогодні, 08:35
 0
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Сьогодні, 07:33
 0
Кабмін схвалив зниження граничного призовного віку до 25 років
Сьогодні, 06:31
 0
Звання Героя України просять присвоїти загиблому 23-річному капітану з Волині
Сьогодні, 05:28
 0
На Волині за тиждень зробили понад 4 тисячі щеплень від різних хвороб
Сьогодні, 03:42
 0
Медіа
відео
1/8