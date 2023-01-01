П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України

П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Війна кинула виклик кожному українцеві. У перший же день повномасштабного нападу росії на Україну до військкомату ринула значна кількість жителів Камінь-Каширського району.

Серед перших добровольців взяли до рук зброю і п’ятеро сусідів із Бузак — Віталій Лесик, Віктор Остапук, Андрій Шворак та брати Дмитро і Андрій Мальчуки, - пише газета "Полісся".

Хлопці найняли мікроавтобус і всі разом подалися до Каменя-Каширського для отримання розпоряджень у терцентрі комплектування.
колаж1Більше року бійці захищали північні кордони держави. А ось із кінця березня в складі 51 батальйону 100 бригади територіальної оборони вони стримують ворога на Донецькому напрямку.

Нерозлучні з дитинства усі вони майже одного віку (злегка за двадцять років), дружили разом, навчалися в одній школі, гуртом проводили своє дозвілля. Тож так разом вступили до Збройних сил України, щоб обороняти рідну землю. Як розповіла мама Віталія Лесика Ніна Іванівна, ці хлопці — наймолодші захисники із села. Більшість із них мають вищу освіту, дехто працював за спеціальністю. І хоч жоден із них поки не встиг створити власну сім’ю, проте кожен прагне, аби їхні майбутні нащадки жили у вільній та мирній Україні.

"У перший день війни хлопців не прийняли до лав ЗСУ, відтак вони завзято рили окопи, допомагали облаштовувати блокпости, волонтерили, — розповідає Валентина Лесик. — А згодом їх записали до тероборони. До прикладу, наймолодший із компанії двадцятидворічний Андрій Шворак у переддень війни поїхав на заробітки в Польщу. А вже наступного дня, коли в Україну посунули орди ворога, повернувся назад додому, щоб йти воювати. Ось такі відважні наші хлопці".
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України

Батьки військовослужбовців нині гуртуються так, як і їхні сини. З моменту ротації бійців на Схід, щодня родини з нетерпінням чекають звісточки з фронту.

"Бувають дні, коли материнське серце ледве витримує напругу, — зізнається мама Дмитра та Андрія Тамара Мальчук, — адже на війні б’ються двоє моїх синів. Достатньо лише, аби хоч один із п’яти друзів подзвонив додому до рідних, як усі сім’ї дізнаютьcя про справи кожного. Намагаємося тримати себе в руках, аби діти відчували нашу підтримку. Молимося і віримо у швидку перемогу", — додала Тамара Іванівна.

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Теги: війна, історії, Волинь
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