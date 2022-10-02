Курс валют у Луцьку 6 травня

Курс валют у Луцьку 6 травня
6 травня готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.32, а продають за – 41.60.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.98, а продають за 9.09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем
Сьогодні, 09:47
Курс валют у Луцьку 6 травня
Сьогодні, 09:16
Ворог обстрілює мирних жителів, українські воїни тримають оборону Бахмута та Мар'їнки. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Сьогодні, 08:35
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Сьогодні, 07:33
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 23 квітня Курс валют у Луцьку 23 квітня
23 квітень, 09:27
Курс валют у Луцьку 9 квітня Курс валют у Луцьку 9 квітня
09 квітень, 09:17
Курс валют у Луцьку 5 березня Курс валют у Луцьку 5 березня
05 березень, 09:16
Курс валют у Луцьку 2 жовтня Курс валют у Луцьку 2 жовтня
02 жовтень, 2022, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем
Сьогодні, 09:47
 0
Курс валют у Луцьку 6 травня
Сьогодні, 09:16
 0
Ворог обстрілює мирних жителів, українські воїни тримають оборону Бахмута та Мар'їнки. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
 0
П'ятеро сусідів-друзів з Волині в перший день повномасштабної війни стали на захист України
Сьогодні, 08:35
 0
Україна і Литва вводять спрощений обмін водійських посвідчень
Сьогодні, 07:33
 0
Медіа
відео
1/8