За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем

За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем
Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами і систематично наносять їм втрати.

Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3717 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,
артилерійських систем – 2992 (+14) од,
РСЗВ – 552 (+2) од,
засоби ППО ‒ 306 (+2) од,
літаків – 308 (+0) од,
гелікоптерів – 294 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),
крилаті ракети ‒ 947 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,
спеціальна техніка ‒ 375 (+2).
Дані уточнюються

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Теги: Україна, війна, ЗСУ, росія
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