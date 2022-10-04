За минулу добу українські захисники знищили понад 500 окупантів, 14 ББМ і 14 артсистем





Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3717 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,

артилерійських систем – 2992 (+14) од,

РСЗВ – 552 (+2) од,

засоби ППО ‒ 306 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,

спеціальна техніка ‒ 375 (+2).

Дані уточнюються

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники продовжують боротьбу з російськими окупантами і систематично наносять їм втрати.Минулої доби українські воїни відправили до пекла понад 500 окупантів, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.05.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 193770 (+560) осіб ліквідовано,танків ‒ 3717 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 7238 (+14) од,артилерійських систем – 2992 (+14) од,РСЗВ – 552 (+2) од,засоби ППО ‒ 306 (+2) од,літаків – 308 (+0) од,гелікоптерів – 294 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14),крилаті ракети ‒ 947 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5936 (+20) од,спеціальна техніка ‒ 375 (+2).Дані уточнюються

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