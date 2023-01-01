У Луцьку загорілася квартира

У Луцьку загорілася квартира
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися на Волині.

Про це повідомляють у ДСНС у Волинській області.

Зокрема обідньої пори 5 травня трапилася пожежа в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.
У Луцьку загорілася квартира

О 13:40, за 4 хвилини після виклику, до місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька.

Горіння, що виникло в одній з кімнат, бійці ДСНС ліквідували о 13:48.

Потерпілих та жертв немає. Вогонь пошкодив частину підлоги, стіну й вікно у кімнаті. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати й розташовані поруч квартири.

Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.

Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля у смт Цумань, спричинену, імовірно, несправністю електричної системи транспортного засобу, а також приборкали пожежу в господарській споруді у с. Карпилівка Луцького району, до якої, за попередніми даними, призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.


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Теги: пожежа, Луцьк
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