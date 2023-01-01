У Луцьку загорілася квартира
Сьогодні, 10:38
Минулої доби рятувальники ліквідували 3 пожежі, що трапилися на Волині.
Про це повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Зокрема обідньої пори 5 травня трапилася пожежа в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.
О 13:40, за 4 хвилини після виклику, до місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька.
Горіння, що виникло в одній з кімнат, бійці ДСНС ліквідували о 13:48.
Потерпілих та жертв немає. Вогонь пошкодив частину підлоги, стіну й вікно у кімнаті. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати й розташовані поруч квартири.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.
Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля у смт Цумань, спричинену, імовірно, несправністю електричної системи транспортного засобу, а також приборкали пожежу в господарській споруді у с. Карпилівка Луцького району, до якої, за попередніми даними, призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
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Про це повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Зокрема обідньої пори 5 травня трапилася пожежа в квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки на вулиці Софії Ковалевської в Луцьку.
О 13:40, за 4 хвилини після виклику, до місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ м. Луцька.
Горіння, що виникло в одній з кімнат, бійці ДСНС ліквідували о 13:48.
Потерпілих та жертв немає. Вогонь пошкодив частину підлоги, стіну й вікно у кімнаті. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню пожежі на суміжні кімнати й розташовані поруч квартири.
Причина пожежі встановлюється. Імовірно, вогонь спалахнув через коротке замикання електромережі.
Крім того, минулої доби рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля у смт Цумань, спричинену, імовірно, несправністю електричної системи транспортного засобу, а також приборкали пожежу в господарській споруді у с. Карпилівка Луцького району, до якої, за попередніми даними, призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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