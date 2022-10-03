Для пришвидшення: на пункті пропуску на Волині запустять електронну чергу

На Волині планують запустити елктронну чергу для розширення пропускної спроможності пункту пропуску "Устилуг-Зосін".Про це повідомили на сторінці Володимирська райдержадміністрація.З робочим візитом відвідав заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Зокрема, посадовець побував на пункті пропуску "Устилуг-Зосін".Під час робочої зустрічі, у якій взяли участь начальник Володимирської РВА Юрій Лобач, представники силових відомств та митниці, Служби автомобільних доріг, обговорювалося питання введення електронної черги та розширення пропускної спроможності митного переходу.На сьогодні в живій черзі на узбіччі доріг, що ведуть до прикордонних пунктів пропуску, водії чекають по тижню і більше.Система "Електронна черга перетину кордону" дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Ця ініціатива втілюється Мінінфраструктури та Мінцифрою.Всі разом учасники заходу відвідали фортифікаційні споруди, організацією будівництва яких займалася РВА. Нові укриття покликані захистити на випадок ворожих обстрілів життя населення, яке перебуватиме в сервісний митній зоні, та працівників Держмитслужби і Держприкордонслужби.