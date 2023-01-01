У Берліні дозволили використовувати українські прапори 8 і 9 травня, російські – заборонені

У Берліні дозволили використовувати українські прапори 8 і 9 травня, російські – заборонені
Адміністративний суд Берліна зняв заборону на розміщення прапорів України в районі радянських меморіалів у районах Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

Про це напередодні увечері повідомив берлінський мовник rbb с посиланням на українську організаці Віче, яка оскаржила заборону, - пише Кореспондент.

У рішенні суду йдеться про те, що рішення берлінської поліції про спільну заборону прапорів Росії та України є "очевидно незаконним", й вона не надала "жодних доказів того, що громадська безпека буде перебувати під загрозою".

Адвокат Віче Патрік Хайнеманн у коментарі rbb наголосив, що адміністративний суд Берліна підтвердив правову позицію громади українців.

"Заборона на українські прапори є – за словами суду – очевидно незаконною. Той, хто користується своїм основним правом публічно заявити про підтримку українського народу та його історичних жертв у перемозі над націонал-соціалізмом, не становить загрози для громадської безпеки", – пояснив він.

Берлінська поліція ще може оскаржити рішення Адміністративного суду у Вищому адміністративному суді землі Берлін-Бранденбург.

Нагадаємо, вчора стало відомо, берлінська поліція заборонила 8 і 9 травня вивішувати біля радянських пам'ятників прапори України та Росії, а також вмикати маршову музику, щоб забезпечити "гідне вшанування пам'яті загиблих воїнів тодішньої радянської армії". Поліція також заборонила "вигуки, які, зважаючи на поточну ситуацію, можуть виправдовувати, прославляти або звеличувати війну в Україні".

Нове рішення суду стосується лише українських прапорів і військової музики – російські залишаються під забороною.

Така ж заборона на прапори вже існувала у Берліні і минулого року. Тоді вона викликала багато критики з боку України.

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Теги: Україна, Німеччина, 9 травня
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