Українські воїни ЗРК «Patriot» вперше збили «не имеющую аналогов» російську ракету «Кинджал»
Сьогодні, 11:19
У Повітряних силах ЗСУ прозвітували про історичну подію - збиття «не имеющую аналогов» російську ракету Кинджал.
Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії.
"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!" - повідомив Микола Олещук.
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Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.
Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії.
"І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!" - повідомив Микола Олещук.
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