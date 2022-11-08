Українські воїни ЗРК «Patriot» вперше збили «не имеющую аналогов» російську ракету «Кинджал»

У Повітряних силах ЗСУ прозвітували про історичну подію - збиття «не имеющую аналогов» російську ракету Кинджал.Про це командувач Повітряних сил ЗСУу Telegram.Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території росії."І ще одне, не потрібно бігти, як кажуть в Україні: поперед батька в пекло, завчасно оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог! Ми обов’язково повідомлятимемо що, де, чим, і коли збили! На все свій час. Коли чутно гучні вибухи в повітрі, моя донька щоразу заспокоює сусідів словами: спокійно, працює наша ППО! Поговоріть і ви із своїми сусідами, допомагайте один одному у важкі хвилини, вірте в наші Повітряні Сили, вірте в ППО!" - повідомив Микола Олещук.