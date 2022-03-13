У Мелітополі росіяни спалюють документи і вивозять техніку

Росіяни в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області спалюють мішками документи у приміщенні так званої поліції, а також вивозять техніку з окупаційного паспортного столу.Про це повідомив мер міста Іван Федоров, - пише"У Мелітополі комп’ютери і сервери окупаційного паспортного столу взяли безстрокову відпустку. Окупанти поспішно пакують техніку і вивозять у невідомому напрямку на Росію. Деякі документи спалюють дотла", – написав Федоров.Федоров додав, що у мелітопольській лікарні інтенсивних методів лікування відбувся терміновий "вечірній зліт" керівництва окупантів, де обговорювали, хто вже встиг втекти.Раніше Федоров повідомив, що російські загарбники почали масово тікати із Запорізької та Херсонської областей до Криму.