У Великій Британії відбулася коронація Чарльза ІІІ. ВІДЕО





Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем, - пише



Чарльз III став 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві. Саме там останні 900 років проходять церемонії коронації. Службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.



Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.



У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.



Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.



Важливо, що тепер король Чарльз ІІІ офіційно став головою Співдружності націй – об'єднання 56 незалежних країн і 2,5 мільярда людей. У 14 з цих країн, а також у Великій Британії, король є главою держави.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Великій Британії вперше за 70 років відбувається офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і триватиме три дні.Станом на 14:00 старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем, - пише 24 канал Чарльз III став 40-м монархом, коронованим у Вестмінстерському абатстві. Саме там останні 900 років проходять церемонії коронації. Службу провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі.Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією апельсина, троянди, кориці, мускусу та амбри. Цей момент вважається найсвященнішою частиною служби, тому його не транслюють по телебаченню.У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютують зі зброєю, щоб відзначити цей момент.Важливо, що тепер король Чарльз ІІІ офіційно став головою Співдружності націй – об'єднання 56 незалежних країн і 2,5 мільярда людей. У 14 з цих країн, а також у Великій Британії, король є главою держави.

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