Батько та син з Волині разом пішли захищати Україну і служать в одному підрозділі. ВІДЕО

Батько старається нічим не уступати сину, а син батькові" – так розповідають побратими прота. З одним іменем та одним прізвищем син та батько несуть службу в 14 Штурмовій Бригаді НГУ "Червона Калина".Військові родом із Нововолинська, що на Волині. Про те, як це плече в плече з рідною людиною боронити країну військові розповіли у проєкті "Герої", - повідомляє Суспільне.Під час повномастштабного вторгнення Артур молодший перебував у Польщі. Каже, повернутись до України 24-го лютого було важко."Мені говорили, ти що, дурень, усі їдуть з України, а ти туди. Я знав куди я їду – захищати свою землю. Шукав по різних групах в соціальних мережах, хто б їхав додому, щоб взяли мене. Врешті-решт знайшов автобус і повернувся", – розповів Артур молодший.У 2015 році Артур молодший боронив Маріуполь. Саме туди і мав прибути, але у військкоматі сказали, що туди вже дібратись неможливо.Артур старший мав досвід служби ще наприкінці 80-х, на флоті."Із сином пішов у військкомат. Запитав чи є можливість, щоб теж піти служити. Запитали чи є військовий квиток", – розповів Артур старший.Коли ж у військкоматі побачили, що це рідні тато і син відправили служити до одного підрозділу НГУ."Нас зібрали, видали бронежилети і відправили на місце служби на Рівненську АЕС. Збивали безпілотники, авіаційні групи", – розповів Артур старший.Син розповів, що рішенням батька задоволений не був, адже хотів, щоб він був із мамою. Проте зараз, коли служать разом, то менше хвилюються один за одного."Це краще ніж би ми були окремо. Є можливість бачити один одного і не так хвилюватися. Батько як побратим дуже хороший, на нього можна покластися", – розповів Артур менший.Як розповідають побратими Некрасових, за батьком із сином дуже цікаво спостерігати, адже "батько старається нічим не уступати сину, а син батькові"."Був радий бачити, що уже цілими сім'ями прямують, щоб захищати державу", – зазначив побратим Некрасових.Батько та син мають спільну одну на двох мрію – Україну вільну від ворога. І роблять усе, щоб ця мрія втілилась якнайшвидше.