З російського полону визволилили 45 захисників та захисниць «Азовсталі»
Сьогодні, 16:01
З російського полону на підконтрольну Україні територію повернули 45 українських військовослужбовців, які захищали «Азовсталь».
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед визволених з полону є і жінки.
"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - йдеться у повідомленні.
Серед визволених з полону є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».
Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.
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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед визволених з полону є і жінки.
"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - йдеться у повідомленні.
Серед визволених з полону є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».
Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.
Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.
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