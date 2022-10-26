З російського полону визволилили 45 захисників та захисниць «Азовсталі»

З російського полону визволилили 45 захисників та захисниць «Азовсталі»
З російського полону на підконтрольну Україні територію повернули 45 українських військовослужбовців, які захищали «Азовсталь».

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед визволених з полону є і жінки.

"Ми повертаємо додому 45 наших людей. Це 42 захисники та троє захисниць «Азовсталі». Всі вони - нацгвардійці з підрозділу, створеному 9 років тому на азовських берегах. 35 рядових і сержантів, 10 офіцерів", - йдеться у повідомленні.

Серед визволених з полону є воїни, які одружилися під час оборони Маріуполя, на «Азовсталі».

Також є наш воїн, який до широкомасштабного вторгнення був у полоні росіян протягом 2,5 років, куди потрапив під час Широкинської операції.

Згодом він був звільнений з полону і одразу повернувся в підрозділ. Повторно потрапив у полон на «Азовсталі» і сьогодні повертається додому.


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Теги: війна, полон, Азовсталь, звільнення
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