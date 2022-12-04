У селі під Луцьком збудують будинок і нададуть квартири молодим лікарям

У Луцькій центральній районній лікарні Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, директор медзакладу Сергій Коновал та директорка будівельної компанії "Орбітабуд" Ірина Ярмолюк підписали договір про будівництво багатоквартирного будинку.Частина квартир якого буде передана Луцькій центральній районній лікарні для забезпечення житлом молодих спеціалістів, яких у медзакладі близько 46%, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.Генеральний директор ТзОВ "Орбітабуд" Андрій Ярмолюк зазначає, що в умовах тристоронньої співпраці, 9% від загальної площі квартир, після здачі будинку будуть передані, як квартири для лікарів. Схожі будівельні проєкти вони вже реалізують в рамках співпраці з Міністерством оборони України у місті Луцьку на вулиці Даньшина, 52 Б, В та із військовим кооперативом "Військобуд -1" у Ковелі по вулиці Заводська, 12.У Липинах забудовник готовий звести 9 поверховий будинок з приміщеннями громадського призначення та сучасним дитячим ігровим майданчиком поруч.Директор КП "Луцька центральна районна лікарня" Сергій Коновал розповів, що вони довго міркували, яким чином їм зберегти лікарню та її головний потенціал - професійних лікарів і зрозуміли, що високі зарплати - перевага, але найкращою мотивацією для лікарів може стати забезпечення житлом, тож вивчали усі можливі варіанти.Вони порахували, що якщо продати наявну земельну ділянку, то за отримані від продажу кошти можна придбати лише 4 квартири для персоналу, а це аж ніяк не розв'яже проблему, тож у співпраці з Підгайцівською сільською радою вирішили пошукати інвестора, який готовий буде збудувати на цій землі якісне сучасне житло і віддати частину квартир лікарні.За попередніми підрахунками, якщо проєкт вдасться втілити в життя, медзаклад за 3 роки зможе отримати 30 квартир і розвинену інфраструктуру поруч. Таким чином лікарня не втратить хороших спеціалістів, надаватиме якісні послуги та буде конкурентною на ринку медичних послуг.Юрій Семенюк додав, що аби довести справу до підписання інвестиційного договору, Підгайцівська сільська рада працювала над цим цілий рік. І хоча, це не популярне рішення і його дієвість ставитимуть під сумнів політичні опоненти, цей крок варто було зробити, аби мешканці сіл Підгайцівської громади мали й надалі медзаклад, де можна безперешкодно лікуватись, обстежуватись та оперуватись.Будівництво відбуватиметься на ділянці площею 1,3955 га. Тут планують звести два багатоквартирних будинки на 342 квартири. Площа озеленення, дитячих майданчиків та доріжок вдвічі більша від площі проєктної забудови. Для зручності мешканців облаштують парковку на 160 місць. Однак кінцеві характеристики об'єкта уточняться після розробки та затвердження проєктно-кошторисної документації у встановленому законодавством порядку.Розпочати будівництво зможуть лише після отримання усіх необхідних дозволів. Тристоронній договір передбачає, що квартири, які мають бути передані Луцькій ЦРЛ мають мати поліпшену штукатурку, стяжку, сантехніку, лічильники на воду, електрику та газ, індивідуальну опалювальну систему з двоконтурним котлом, батареї у кімнатах і теплу підлогу, металопластикові вікна та металеві вхідні двері.