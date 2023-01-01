Що не так із кронуванням дерев у Луцьку: думка фахівців, містян, комунальників, влади. ВІДЕО





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"Дерева понівечили" – думка фахівців

Чи правильно в місті доглядають за деревами суспільне запитало у Володимира Ветроградського – арбориста зі столиці, який професійно займається доглядом за деревами. У Луцьку, каже, йому до вподоби дерева на вулиці Лесі Українки, а от дерев на вулицях Шевченка і Чернишевського – ні.



"Обрізка зроблена неправильно. Можна зробити це було по-іншому. Скоріш за все виконавці керувалися тим, аби зробити великий об’єм за малий час. Тому що видалена більша частина гілок останніх порядків. Це не можна робити", – каже арборист.



Як розповіла Суспільному голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерина Демидюк, нині дерева, які комунальники встигли кронувати, виглядають понівеченими.



На думку Катерини Демидюк, луцькі комунальники зрізали забагато крони. "В законодавстві вказано, що можна зрізати не більше 30%. Ми бачимо, що дерева лишилися без крони. Це важко назвати деревом. Вони не виконують свою функцію – виробляти кисень. Також на цих деревах не можуть гніздитися птахи, що теж порушує екосистему", – говорить голова громадської організації.



"З метою омолодження" – позиція комунальників

За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка, на Шевченка і Чернишевського працівники підрядної організації зрізали гілки зі старих дерев з метою омолодження і ті, які були уражені різними хворобами.



Послуги з обрізування гілок дерев на території Луцької міської тергромади вартують майже 4,5 мільйони гривень на рік. Замовником є департамент ЖКГ міськради, роботи виконувала підрядна організація.



"Я вважаю, що ці роботи проведені правильно. Ми не проводили таку глибоку обрізку. Там була серйозна "омела", то це підрізалося. До кожного дерева є індивідуальний підхід. Якесь дерево можна так обрізати, а якесь, аби його зберегти, потрібно обрізати глибоко", — говорить головний комунальник обласного центру Волині.



Що про кронування думають лучани



Як розповів Микола Осіюк, наступне кронування дерев у Луцьку відбудеться восени цього року. З його слів, до цього часу комунальники запозичуватимуть досвід у сусідній області, розроблять методичку по догляду за деревами, а представників громадськості долучать до роботи відповідної спецкомісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку продовжують кронувати дерева. Днями роботи виконували на вулицях Шевченка і Чернишевського.У сюжеті Суспільного зібрані думки лучан, влади і фахівців про методи і доцільність кронування дерев у Луцьку.Чи правильно в місті доглядають за деревами суспільне запитало у Володимира Ветроградського – арбориста зі столиці, який професійно займається доглядом за деревами. У Луцьку, каже, йому до вподоби дерева на вулиці Лесі Українки, а от дерев на вулицях Шевченка і Чернишевського – ні."Обрізка зроблена неправильно. Можна зробити це було по-іншому. Скоріш за все виконавці керувалися тим, аби зробити великий об’єм за малий час. Тому що видалена більша частина гілок останніх порядків. Це не можна робити", – каже арборист.Як розповіла Суспільному голова громадської організації "Нуль відходів Луцьк" Катерина Демидюк, нині дерева, які комунальники встигли кронувати, виглядають понівеченими.На думку Катерини Демидюк, луцькі комунальники зрізали забагато крони. "В законодавстві вказано, що можна зрізати не більше 30%. Ми бачимо, що дерева лишилися без крони. Це важко назвати деревом. Вони не виконують свою функцію – виробляти кисень. Також на цих деревах не можуть гніздитися птахи, що теж порушує екосистему", – говорить голова громадської організації.За словами керівника департаменту житлово-комунального господарства міськради Миколи Осіюка, на Шевченка і Чернишевського працівники підрядної організації зрізали гілки зі старих дерев з метою омолодження і ті, які були уражені різними хворобами.Послуги з обрізування гілок дерев на території Луцької міської тергромади вартують майже 4,5 мільйони гривень на рік. Замовником є департамент ЖКГ міськради, роботи виконувала підрядна організація."Я вважаю, що ці роботи проведені правильно. Ми не проводили таку глибоку обрізку. Там була серйозна "омела", то це підрізалося. До кожного дерева є індивідуальний підхід. Якесь дерево можна так обрізати, а якесь, аби його зберегти, потрібно обрізати глибоко", — говорить головний комунальник обласного центру Волині.Як розповів Микола Осіюк, наступне кронування дерев у Луцьку відбудеться восени цього року. З його слів, до цього часу комунальники запозичуватимуть досвід у сусідній області, розроблять методичку по догляду за деревами, а представників громадськості долучать до роботи відповідної спецкомісії.

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