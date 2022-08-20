Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії





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Як отримати додаткові кошти до пенсії

Йдеться про меценатську пенсію, яка діє в Україні ще з 2022 року. Її суть полягає в тому, що будь-яка особа, яка хоче допомогти пенсіонеру сплачує певну суму на окремий рахунок ПФУ.



Наприклад, якщо ви перерахуєте на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту розподілять між іншими пенсіонерами. Усе відбувається у відсотковому співвідношенні 70 до 30.



Зробити таку пожертву може будь-хто для будь-кого.



Щороку в Україні збільшуються вимоги для страхового стажу на 12 місяців. Тобто, якщо зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, то у 2028 потрібно буде 35 років.



Чому українці можуть не отримати права на пенсію



На призначення пенсій за віком мають право особи, які досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років.



Наприклад, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно 30 років стажу; у 63 – 20-23 років; у 65 – 15-20 років.



Українці, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них платитимуть соціальну допомогу.

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