Можна отримати додаткові кошти: у Пенсійному фонді розповіли про ще один вид пенсії
Сьогодні, 13:23
Окрім солідарної та потенційної накопичувальної пенсій в Україні існує ще один вид виплат для пенсіонерів. Дехто може отримати понад 7 тисяч додаткових коштів.
Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Пенсійний фонд України.
Як отримати додаткові кошти до пенсії
Йдеться про меценатську пенсію, яка діє в Україні ще з 2022 року. Її суть полягає в тому, що будь-яка особа, яка хоче допомогти пенсіонеру сплачує певну суму на окремий рахунок ПФУ.
Наприклад, якщо ви перерахуєте на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту розподілять між іншими пенсіонерами. Усе відбувається у відсотковому співвідношенні 70 до 30.
Зробити таку пожертву може будь-хто для будь-кого.
Щороку в Україні збільшуються вимоги для страхового стажу на 12 місяців. Тобто, якщо зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, то у 2028 потрібно буде 35 років.
Чому українці можуть не отримати права на пенсію
На призначення пенсій за віком мають право особи, які досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років.
Наприклад, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно 30 років стажу; у 63 – 20-23 років; у 65 – 15-20 років.
Українці, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них платитимуть соціальну допомогу.
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Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Пенсійний фонд України.
Як отримати додаткові кошти до пенсії
Йдеться про меценатську пенсію, яка діє в Україні ще з 2022 року. Її суть полягає в тому, що будь-яка особа, яка хоче допомогти пенсіонеру сплачує певну суму на окремий рахунок ПФУ.
Наприклад, якщо ви перерахуєте на спеціальний рахунок 10 тисяч гривень, то 7 тисяч гривень піде одержувачу, а решту розподілять між іншими пенсіонерами. Усе відбувається у відсотковому співвідношенні 70 до 30.
Зробити таку пожертву може будь-хто для будь-кого.
Щороку в Україні збільшуються вимоги для страхового стажу на 12 місяців. Тобто, якщо зараз, щоб вийти на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, то у 2028 потрібно буде 35 років.
Чому українці можуть не отримати права на пенсію
На призначення пенсій за віком мають право особи, які досягли відповідного віку – 60, 63 чи 65 років.
Наприклад, щоб вийти на пенсію в 60 років потрібно 30 років стажу; у 63 – 20-23 років; у 65 – 15-20 років.
Українці, які досягли 65 років, але не мають відповідного стажу – не мають права на пенсію. Для них платитимуть соціальну допомогу.
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