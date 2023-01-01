Одесита, який здав росіянам позиції ППО, посадили на 15 років

До 15 років за ґратами засудили жителя Одеси, який за 70 тисяч гривень здав спецслужбам Росії місця дислокації систем ППО.Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.Прокурори довели, що чоловік, будучи прихильником Росії, за винагороду збирав для спецслужб РФ інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.Зокрема, засуджений встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою "допомогу" зрадник оцінив у 70 000 грн.Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів міста та передмістя, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб РФ за допомогою одного з месенджерів. Його засуджено за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі чоловік перебуває під вартою.