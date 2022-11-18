Матір загиблого воїна з Волині передала 100 тисяч гривень для ЗСУ

Матір загиблого воїна з села Новоставпередала сто тисяч гривень на потреби ЗСУ.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Боратинської громади., матір загиблого військовослужбовця з села Новостав Анатолія Чуфарова, передала волонтерам сто тисяч гривень на закупівлю квадрокоптера Mavic 3 для розвідників 100 бригади ТРО, 55 батальйону. У складі цієї бригади з перших днів повномасштабного вторгнення несе службу житель села Ратнів. Кошти, які матір загиблого захисника отримала як компенсацію за втрату сина, вона спрямувала на захист і допомогу тим воїнам, які боронять нашу землю зараз.Анатолій Чуфаров, житель села Новостав, був старшим навідником гранатометного взводу механізованого батальйону. Він. Йому навіки залишилось 35.