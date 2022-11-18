Матір загиблого воїна з Волині передала 100 тисяч гривень для ЗСУ

Матір загиблого воїна з Волині передала 100 тисяч гривень для ЗСУ
Матір загиблого воїна з села Новостав Анатолія Чуфарова передала сто тисяч гривень на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Боратинської громади.

Світлана Цика, матір загиблого військовослужбовця з села Новостав Анатолія Чуфарова, передала волонтерам сто тисяч гривень на закупівлю квадрокоптера Mavic 3 для розвідників 100 бригади ТРО, 55 батальйону. У складі цієї бригади з перших днів повномасштабного вторгнення несе службу житель села Ратнів Василь Мартинюк. Кошти, які матір загиблого захисника отримала як компенсацію за втрату сина, вона спрямувала на захист і допомогу тим воїнам, які боронять нашу землю зараз.

Анатолій Чуфаров, житель села Новостав, був старшим навідником гранатометного взводу механізованого батальйону. Він загинув 1 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі села Тернова Харківської області. Йому навіки залишилось 35.

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Теги: Волинь, Боратин, Новостав, Анатолій Чуфаров, гроші, ЗСУ, війна
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