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Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну

Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну
У бою з російськими окупантами загинули двоє волинян: Анатолій Чуфаров з Боратинської громади та Назар Мазурок з Нововолинська.

Про це повідомили на сайті Боратинської громади та Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Своє життя за Україну віддав житель села Новостав Анатолій Чуфаров, 1987 року народження. Старший навідник гранатометного взводу механізованого батальйону загинув 1 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тернова Харківської області. Про дату, час, місце зустрічі захисника та церемонію прощання буде повідомлено згодом", - зазначають у Боратинській громаді.

Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України на Донеччині загинув нововолинець, старший лейтенант Назар Леонідович Мазурок. Інформація про зустріч і прощання із загиблим буде згодом.
Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну

Найщиріші співчуття рідним і побратимам Героїв. Ми завжди будемо пам'ятати, якою непомірно важкою ціною здобувається наша свобода і незалежність. Вічна пам’ять загиблим воїнам!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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