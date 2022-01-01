Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну

Анатолій Чуфаров з Боратинської громади та Назар Мазурок з Нововолинська.



Про це повідомили на сайті Борис Карпус.



"Своє життя за Україну віддав житель села Новостав Анатолій Чуфаров, 1987 року народження. Старший навідник гранатометного взводу механізованого батальйону загинув 1 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тернова Харківської області. Про дату, час, місце зустрічі захисника та церемонію прощання буде повідомлено згодом", - зазначають у Боратинській громаді.



Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України на Донеччині загинув нововолинець, старший лейтенант Назар Леонідович Мазурок. Інформація про зустріч і прощання із загиблим буде згодом.



Найщиріші співчуття рідним і побратимам Героїв. Ми завжди будемо пам'ятати, якою непомірно важкою ціною здобувається наша свобода і незалежність. Вічна пам’ять загиблим воїнам!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинули двоє волинян:з Боратинської громади таз Нововолинська.Про це повідомили на сайті Боратинської громади та Нововолинський міський голова "Своє життя за Україну віддав житель села Новостав Анатолій Чуфаров, 1987 року народження. Старший навідник гранатометного взводу механізованого батальйону загинув 1 вересня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Тернова Харківської області. Про дату, час, місце зустрічі захисника та церемонію прощання буде повідомлено згодом", - зазначають у Боратинській громаді.Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України на Донеччині загинув нововолинець, старший лейтенант Назар Леонідович Мазурок. Інформація про зустріч і прощання із загиблим буде згодом.

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