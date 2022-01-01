Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині





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"Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з’ясовується". - йдеться в повідомленні.



Гатив по Криворізькому району ворог і вдень. З «Урагану» вдарив по Апостоловому та Зеленодольську.



В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.



У Зеленодольську люди не постраждали. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. На місці виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.



У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Працювали 6 рятувальників та 1 одиниця техніки. Минулося без жертв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 5 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Карпівській громаді Криворізького району Дніпропетровської області: влучили у нафтобазу.Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області."Вже надвечір ворог вдарив ракетами по Карпівській громаді Криворізького району. Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа. Працюють вогнеборці. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань з’ясовується". - йдеться в повідомленні.Гатив по Криворізькому району ворог і вдень. З «Урагану» вдарив по Апостоловому та Зеленодольську.В Апостоловому загинула 85-річна жінка. Ще двоє жінок та чоловік госпіталізовані у важкому стані. Через пошкодження газопроводу загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь приборкали. Пошкодженi 13 приватних будинків, побитi 27 сонячних панелей та 4 автомобілі. Рятувальники виявили безпечні уламки снаряду й один, який потребував знищення. Його сапери вже знешкодили.У Зеленодольську люди не постраждали. Пошкоджені виробничі будівлі підприємства. На місці виявили чисельні воронки та бойовий елемент боєприпасу. Його піротехніки знищили.У Червоногригорівці Нікопольського району через обстріл сталася пожежа на 3,5 га. Горіла лісосмуга та сухі залишки пшениці після жнив. Була загроза для високовольтної лінії електропередач. Вогонь загасили. Працювали 6 рятувальників та 1 одиниця техніки. Минулося без жертв.

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