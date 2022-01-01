Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 22:30
У НАЕК "Енергоатом" спростували інформацію про начебто втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.
Про це йдеться на Telegram-каналі компанії.
"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах щодо втрати Енергоатомом контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності.
Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв‘язку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні через пожежу, спричинену російськими обстрілами, відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.
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Про це йдеться на Telegram-каналі компанії.
"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах щодо втрати Енергоатомом контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності.
Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв‘язку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні через пожежу, спричинену російськими обстрілами, відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.
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