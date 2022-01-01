 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС

Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
У НАЕК "Енергоатом" спростували інформацію про начебто втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС.

Про це йдеться на Telegram-каналі компанії.

"У відповідь на повідомлення в деяких телеграм-каналах щодо втрати Енергоатомом контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС інформуємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв‘язку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні через пожежу, спричинену російськими обстрілами, відімкнули останню лінію, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну
Сьогодні, 22:10
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 21:43
Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 21:19
Російські окупанти відключили Каховську ГЕС: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:36
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 22:30
У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну
Сьогодні, 22:10
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 21:43
Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 21:19
У МОЗ назвали сервіси, за допомогою яких можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження
Сьогодні, 20:23
Схожі новини
У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну
Сьогодні, 22:10
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 21:43
Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 21:19
Російські окупанти відключили Каховську ГЕС: яка ситуація на усіх напрямках Російські окупанти відключили Каховську ГЕС: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 22:30
 0
У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну
Сьогодні, 22:10
 0
Росіяни завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині
Сьогодні, 21:43
 0
Двоє Героїв з Волині віддали своє життя за Україну
Сьогодні, 21:19
 0
У МОЗ назвали сервіси, за допомогою яких можна дізнатися про безкоштовні ліки та обстеження
Сьогодні, 20:23
 0
Медіа
відео
1/8