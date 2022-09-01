У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну





Про це йдеться в оголошенні банку від 5 вересня, пише



"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.



Як зазначають, за час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень.



На початку вересня польські прикордонники повідомили, що після 24 лютого українсько-польський кордон перетнули на в'їзд до Польщі 6 млн українців (втім, цифра може враховувати й тих, хто через Польщу рушив в інші країни ЄС). У напрямку з Польщі до України за цей період перетнули кордон 4,2 млн осіб.



Останніми тижнями кількість тих, хто повертається в Україну через польський кордон, частіше більша, ніж тих, хто виїздить.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк Польщі попередив, що цей тиждень - останній, коли українці у Польщі можуть скористатися програмою обміну гривень на злоті.Про це йдеться в оголошенні банку від 5 вересня, пише "Європейська правда" "Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", - зазначає Нацбанк Польщі.Як зазначають, за час дії програми через відділення Bank Polski здійснили 97 тисяч таких обмінних операцій на загальну суму 690 млн гривень.На початку вересня польські прикордонники повідомили, що після 24 лютого українсько-польський кордон перетнули на в'їзд до Польщі 6 млн українців (втім, цифра може враховувати й тих, хто через Польщу рушив в інші країни ЄС). У напрямку з Польщі до України за цей період перетнули кордон 4,2 млн осіб.Останніми тижнями кількість тих, хто повертається в Україну через польський кордон, частіше більша, ніж тих, хто виїздить.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію