Про втрати рашистів і звільнені населені пункти України: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня
05 вересень, 23:30
Минає сто дев'яносто четверта доба повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України. Ми продовжуємо боротися і воювати, зокрема на інформаційному фронті. Щиро захоплюємося кожним і кожною, хто захищає кордони нашої Батьківщини, і тими, хто наближає перемогу тут, у тилу.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 5 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.
Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави", - сказав він.
54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.
Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".
Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49 800 (+300) осіб,
танків ‒ 2 068 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
РСЗВ – 294 (+0) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 206 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
крилатих ракет – 205 (+2),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
спеціальної техніки – 107 (+1).
Громада на Волині відправила вже 7 авто для військових. ФОТО
Чергове сьоме авто для військових ЗСУ придбала Литовезька громада. Авто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.
«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.
Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – зазначила голова громади Олена Касянчук.
Волинянин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Цьогорічні чемпіони Європи Артем Четвертак із Запорізької області і волинянин Павло Борсук додали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.
Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажу Адольфу Фейєш.
У волинській 100-ій бригаді тероборони служить «Депутат» з 24-річним військовим стажем
У волинській 100-ій бригаді тероборони служить лейтенант Станіслав з 24-річним військовим стажем. За плечами цього чоловіка чотири ротації у зону проведення АТО/ООС.
Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповів історію свого позивного.
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.
Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.
Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує готувати підбірку добрих новин, а завдяки відважним і добросердним українцям та українкам вони є щодня. Наприклад, сьогодні, 5 вересня, ми писали про таке:
ЗСУ звільнили два населених пункти на півдні і один на Донеччині
Про це йшлося у вечірньому зверненні президента України Володимира Зеленського.
"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.
Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави", - сказав він.
54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів і понтонну переправу
Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.
Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".
Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.
300 окупантів, 19 танків та дві крилаті ракети: втрати ворога за минулу добу
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
особового складу – близько 49 800 (+300) осіб,
танків ‒ 2 068 (+19) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,
артилерійських систем – 1 157 (+10) од,
РСЗВ – 294 (+0) од,
засоби ППО – 156 (+0) од,
літаків – 236 (+0) од,
гелікоптерів – 206 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
крилатих ракет – 205 (+2),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
спеціальної техніки – 107 (+1).
Громада на Волині відправила вже 7 авто для військових. ФОТО
Чергове сьоме авто для військових ЗСУ придбала Литовезька громада. Авто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.
«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.
Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – зазначила голова громади Олена Касянчук.
Волинянин Павло Борсук здобув «срібло» на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное
Цьогорічні чемпіони Європи Артем Четвертак із Запорізької області і волинянин Павло Борсук додали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.
Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажу Адольфу Фейєш.
У волинській 100-ій бригаді тероборони служить «Депутат» з 24-річним військовим стажем
У волинській 100-ій бригаді тероборони служить лейтенант Станіслав з 24-річним військовим стажем. За плечами цього чоловіка чотири ротації у зону проведення АТО/ООС.
Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповів історію свого позивного.
Благодійники передали лапароскопічний апарат Волинському обласному госпіталю ветеранів війни. ФОТО
Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.
Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.
Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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