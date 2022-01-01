Про втрати рашистів і звільнені населені пункти України: добрі новини від ВолиньPost за 5 вересня

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента України"Хочу подякувати сьогодні бійцям 63-го батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечували результат на Донеччині. Звільнено населений пункт.Хочу відзначити також 42-й окремий мотопіхотний батальйон. Завдяки його героїчним діям звільнено два населених пункти на півдні нашої держави", - сказав він.54-та бригада на напрямку Лисичанськ-Сіверськ також зробили хороші кроки, просунулись вперед, зайняли певні висоти.Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та вирішення питань з логістикою, українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах.Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 загарбників, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10".Знищено склад ворожих боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, уражено пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні з Україною близько 49 800 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:особового складу – близько 49 800 (+300) осіб,танків ‒ 2 068 (+19) од,бойових броньованих машин ‒ 4 459 (+29) од,артилерійських систем – 1 157 (+10) од,РСЗВ – 294 (+0) од,засоби ППО – 156 (+0) од,літаків – 236 (+0) од,гелікоптерів – 206 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),крилатих ракет – 205 (+2),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,спеціальної техніки – 107 (+1).Чергове сьоме авто для військових ЗСУ придбала Литовезька громада. Авто, завантажене домашніми продуктами та необхідними речима, попрямувало в один з підрозділів, де служать українські захисники.«Дорогі мешканці Литовезької громади, я щиро вдячна кожному з вас за допомогу та підтримку нашим Захисникам.Завдяки спільним зусиллям та вашій праці нам знову вдалося зібрати все необхідне», – зазначила голова громадиЦьогорічні чемпіони Європиіз Запорізької області і волиняниндодали своєї колекції «срібло» чемпіонату світу.Вони лише 0,07 секунди програли бронзовим призерам «дорослого» Євро угорському екіпажуУ волинській 100-ій бригаді тероборони служить лейтенантз 24-річним військовим стажем. За плечами цього чоловіка чотири ротації у зону проведення АТО/ООС.Чоловік має позивний "Депутат". Упродовж двох десятиліть чоловік служив на сержантських посадах – пройшовши увесь шлях від солдата до старшого прапорщика. І лише потім атестувався на офіцерську посаду з присвоєнням первинного офіцерського звання молодшого лейтенанта. Він також розповівсвого позивного.Лапароскоп благодійники церкви "Асамблея Бога" придбали та привезений до України за підтримки друзів та партнерів з Нідерландів. З початку війни вони допомагали гуманітарною допомогою переселенцям в церкві.Сам лапароскопічний апарат мінімізує хірургучне втручання. А через цей прилад можна зробити невеличкий розріз і за допомогою спеціальних трубочок оглянути пацієнта та оперувати органи - відповідно і травматизація менша.Варто зазначити, що окрім приладу були передані також ліки загальною вартістю 700 доларів за підтримки Українсько-Канадської Асоціації «Тризуб» з міста Брендон провінції Манітоба у Канаді.