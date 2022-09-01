ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Сьогодні, 01:29
Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники знищили російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова.
Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського, пише Українська правда.
"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!
І обов’язково буде окупантам відповідь і за ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".
Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.
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Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського, пише Українська правда.
"Особливо хочу подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS. Дякую, наші герої!
І обов’язково буде окупантам відповідь і за ракетний удар по Кривому, і за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківщини, міст Донбасу та всієї нашої території", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, ЗСУ й далі послідовно, дуже ретельно й акуратно знищують склади, бази, переправи та штаби окупантів: "Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи спротиву. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок".
Президент подякував українським захисникам і захисницям, розвідці, СБУ та українцям на тимчасово окупованій території, які допомагають армії знищувати об’єкти загарбників.
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