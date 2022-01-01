Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії

Ліз Трасс обрали новою очільницею Консервативної партії, яка автоматично стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.



Про це повідомляє BBC, пише



За призначення Ліз Трасс віддали голоси 81 326 членів Консервативної партії (57,4%). Її опонент — ексглава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак — набрав 60 399 голосів.



У вівторок, 6 вересня, Трасс відвідає королеву в маєтку Балморал, де її офіційно призначать прем'єр-міністеркою. Тоді політикиня отримає офіційне запрошення для формування нового складу уряду.



Трасс стане третьою жінкою, яка очолить уряд Великої Британії в історії. До цього прем'єр-міністерками були Маргарет Тетчер та Тереза Мей.



Борис Джонсон привітав Трасс із перемогою, зазначивши, що політикиня має план для подолання кризи з вартістю життя та об'єднання Консервативної партії.



Також він написав, що пишається тим, що був лідером консерваторів упродовж трьох років, завершив Brexit та надавав підтримку Україні.



А що з Борисом Джонсоном?



7 липня він оголосив, що йде у відставку після того, як міністри його уряду масово звільнялися. Джонсон обіймав посаду прем'єра з липня 2019 року, замінивши Терезу Мей.



Відставка Джонсона обговорювалась у Великій Британії вже давно. Останній скандал пов'язаний із сексуальними домаганнями з боку члена та заступника головного батога Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинуватили в тому, що він домагався двох гостей на приватній вечері наприкінці червня. Після цього Пінчер пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув новий скандал.



А до цього Джонсона критикували за те, що члени його уряду влаштовували вечірки, коли у Великій Британії був жорсткий карантин.



На початку червня консерватори намагалися висловити вотум недовіри Джонсону та відправити його у відставку, але тоді він залишився на посаді.



Що відомо про Ліз Трасс?



До обрання очільницею Консервативної партії Трасс була міністеркою закордонних справ (з вересня 2021 року) та міністеркою у справах жінок та рівних можливостей (з вересня 2019 року). Вона активно підтримує надання Україні допомоги для війни з Росією та підтримує запровадження санкції щодо російських політиків, бізнесменів тощо, причетних до вторгнення Росії в Україну.



Також за час своєї політичної кар'єри Трасс була державною секретаркою з питань довкілля, головною секретаркою скарбниці, міністеркою юстиції та міністеркою міжнародної торгівлі.



На посаді прем'єр-міністерки вона обіцяє запровадити заходи для подолання зростання вартості життя. Під час своєї промови після оголошення результатів голосування Трасс заявила, що представить план щодо зниження податків і підтримки британської економіки після пандемії коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британську міністерку закордонних справобрали новою очільницею Консервативної партії, яка автоматично стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.Про це повідомляє BBC, пише Громадське За призначення Ліз Трасс віддали голоси 81 326 членів Консервативної партії (57,4%). Її опонент — ексглава Мінфіну Великої Британії— набрав 60 399 голосів.У вівторок, 6 вересня, Трасс відвідає королеву в маєтку Балморал, де її офіційно призначать прем'єр-міністеркою. Тоді політикиня отримає офіційне запрошення для формування нового складу уряду.Трасс стане третьою жінкою, яка очолить уряд Великої Британії в історії. До цього прем'єр-міністерками були Маргарет Тетчер та Тереза Мей.привітав Трасс із перемогою, зазначивши, що політикиня має план для подолання кризи з вартістю життя та об'єднання Консервативної партії.Також він написав, що пишається тим, що був лідером консерваторів упродовж трьох років, завершив Brexit та надавав підтримку Україні.7 липня він оголосив, що йде у відставку після того, як міністри його уряду масово звільнялися. Джонсон обіймав посаду прем'єра з липня 2019 року, замінивши Терезу Мей.Відставка Джонсона обговорювалась у Великій Британії вже давно. Останній скандал пов'язаний із сексуальними домаганнями з боку члена та заступника головного батога Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинуватили в тому, що він домагався двох гостей на приватній вечері наприкінці червня. Після цього Пінчер пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув новий скандал.А до цього Джонсона критикували за те, що члени його уряду влаштовували вечірки, коли у Великій Британії був жорсткий карантин.На початку червня консерватори намагалися висловити вотум недовіри Джонсону та відправити його у відставку, але тоді він залишився на посаді.До обрання очільницею Консервативної партії Трасс була міністеркою закордонних справ (з вересня 2021 року) та міністеркою у справах жінок та рівних можливостей (з вересня 2019 року). Вона активно підтримує надання Україні допомоги для війни з Росією та підтримує запровадження санкції щодо російських політиків, бізнесменів тощо, причетних до вторгнення Росії в Україну.Також за час своєї політичної кар'єри Трасс була державною секретаркою з питань довкілля, головною секретаркою скарбниці, міністеркою юстиції та міністеркою міжнародної торгівлі.На посаді прем'єр-міністерки вона обіцяє запровадити заходи для подолання зростання вартості життя. Під час своєї промови після оголошення результатів голосування Трасс заявила, що представить план щодо зниження податків і підтримки британської економіки після пандемії коронавірусу.

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