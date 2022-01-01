Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії
Сьогодні, 03:35
Британську міністерку закордонних справ Ліз Трасс обрали новою очільницею Консервативної партії, яка автоматично стає прем'єр-міністеркою Великої Британії.
Про це повідомляє BBC, пише Громадське.
За призначення Ліз Трасс віддали голоси 81 326 членів Консервативної партії (57,4%). Її опонент — ексглава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак — набрав 60 399 голосів.
У вівторок, 6 вересня, Трасс відвідає королеву в маєтку Балморал, де її офіційно призначать прем'єр-міністеркою. Тоді політикиня отримає офіційне запрошення для формування нового складу уряду.
Трасс стане третьою жінкою, яка очолить уряд Великої Британії в історії. До цього прем'єр-міністерками були Маргарет Тетчер та Тереза Мей.
Борис Джонсон привітав Трасс із перемогою, зазначивши, що політикиня має план для подолання кризи з вартістю життя та об'єднання Консервативної партії.
Також він написав, що пишається тим, що був лідером консерваторів упродовж трьох років, завершив Brexit та надавав підтримку Україні.
А що з Борисом Джонсоном?
7 липня він оголосив, що йде у відставку після того, як міністри його уряду масово звільнялися. Джонсон обіймав посаду прем'єра з липня 2019 року, замінивши Терезу Мей.
Відставка Джонсона обговорювалась у Великій Британії вже давно. Останній скандал пов'язаний із сексуальними домаганнями з боку члена та заступника головного батога Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинуватили в тому, що він домагався двох гостей на приватній вечері наприкінці червня. Після цього Пінчер пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув новий скандал.
А до цього Джонсона критикували за те, що члени його уряду влаштовували вечірки, коли у Великій Британії був жорсткий карантин.
На початку червня консерватори намагалися висловити вотум недовіри Джонсону та відправити його у відставку, але тоді він залишився на посаді.
Що відомо про Ліз Трасс?
До обрання очільницею Консервативної партії Трасс була міністеркою закордонних справ (з вересня 2021 року) та міністеркою у справах жінок та рівних можливостей (з вересня 2019 року). Вона активно підтримує надання Україні допомоги для війни з Росією та підтримує запровадження санкції щодо російських політиків, бізнесменів тощо, причетних до вторгнення Росії в Україну.
Також за час своєї політичної кар'єри Трасс була державною секретаркою з питань довкілля, головною секретаркою скарбниці, міністеркою юстиції та міністеркою міжнародної торгівлі.
На посаді прем'єр-міністерки вона обіцяє запровадити заходи для подолання зростання вартості життя. Під час своєї промови після оголошення результатів голосування Трасс заявила, що представить план щодо зниження податків і підтримки британської економіки після пандемії коронавірусу.
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Про це повідомляє BBC, пише Громадське.
За призначення Ліз Трасс віддали голоси 81 326 членів Консервативної партії (57,4%). Її опонент — ексглава Мінфіну Великої Британії Ріші Сунак — набрав 60 399 голосів.
У вівторок, 6 вересня, Трасс відвідає королеву в маєтку Балморал, де її офіційно призначать прем'єр-міністеркою. Тоді політикиня отримає офіційне запрошення для формування нового складу уряду.
Трасс стане третьою жінкою, яка очолить уряд Великої Британії в історії. До цього прем'єр-міністерками були Маргарет Тетчер та Тереза Мей.
Борис Джонсон привітав Трасс із перемогою, зазначивши, що політикиня має план для подолання кризи з вартістю життя та об'єднання Консервативної партії.
Також він написав, що пишається тим, що був лідером консерваторів упродовж трьох років, завершив Brexit та надавав підтримку Україні.
А що з Борисом Джонсоном?
7 липня він оголосив, що йде у відставку після того, як міністри його уряду масово звільнялися. Джонсон обіймав посаду прем'єра з липня 2019 року, замінивши Терезу Мей.
Відставка Джонсона обговорювалась у Великій Британії вже давно. Останній скандал пов'язаний із сексуальними домаганнями з боку члена та заступника головного батога Консервативної партії Кріса Пінчера. Його звинуватили в тому, що він домагався двох гостей на приватній вечері наприкінці червня. Після цього Пінчер пішов у відставку, але навколо Джонсона спалахнув новий скандал.
А до цього Джонсона критикували за те, що члени його уряду влаштовували вечірки, коли у Великій Британії був жорсткий карантин.
На початку червня консерватори намагалися висловити вотум недовіри Джонсону та відправити його у відставку, але тоді він залишився на посаді.
Що відомо про Ліз Трасс?
До обрання очільницею Консервативної партії Трасс була міністеркою закордонних справ (з вересня 2021 року) та міністеркою у справах жінок та рівних можливостей (з вересня 2019 року). Вона активно підтримує надання Україні допомоги для війни з Росією та підтримує запровадження санкції щодо російських політиків, бізнесменів тощо, причетних до вторгнення Росії в Україну.
Також за час своєї політичної кар'єри Трасс була державною секретаркою з питань довкілля, головною секретаркою скарбниці, міністеркою юстиції та міністеркою міжнародної торгівлі.
На посаді прем'єр-міністерки вона обіцяє запровадити заходи для подолання зростання вартості життя. Під час своєї промови після оголошення результатів голосування Трасс заявила, що представить план щодо зниження податків і підтримки британської економіки після пандемії коронавірусу.
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