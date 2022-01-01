Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські літаки в Литві





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3гідно з даними міністерства, 30 серпня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки Російської Федерації: Су-35 і один Ан-72. Вони літали за маршрутом: материкова частина Російської Федерації — міжнародний повітряний простір — материкова частина РФ.



Літаки Су-35 літали летіли без радіолокаційних транспондерів, не подали плану польоту й не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак — Ан-72 був із увімкненим транспондером.



31 серпня ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.



1 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки: Іл-96. Також були ідентифіковані два Су-35. Згодом розпізнали ще два Су-27. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.



4 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували літак C-551, що летів з Іспанії до Німеччини. Літак летів не за наданим планом польоту, не підтримував зв'язок, радіолокаційний транспондер був включений. Цей літак розбився біля узбережжя Латвії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 29 серпня по 4 вересня винищувачі країн НАТО, що виконували функції повітряної поліції в країнах Балтії, сім разів злітали для перехоплення й супроводу російських літаків, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.Про це повідомляє міністерство оборони Литви, пише Суспільне.3гідно з даними міністерства, 30 серпня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки Російської Федерації: Су-35 і один Ан-72. Вони літали за маршрутом: материкова частина Російської Федерації — міжнародний повітряний простір — материкова частина РФ.Літаки Су-35 літали летіли без радіолокаційних транспондерів, не подали плану польоту й не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак — Ан-72 був із увімкненим транспондером.31 серпня ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.1 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки: Іл-96. Також були ідентифіковані два Су-35. Згодом розпізнали ще два Су-27. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.4 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували літак C-551, що летів з Іспанії до Німеччини. Літак летів не за наданим планом польоту, не підтримував зв'язок, радіолокаційний транспондер був включений. Цей літак розбився біля узбережжя Латвії.

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