 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські літаки в Литві

Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські літаки в Литві
З 29 серпня по 4 вересня винищувачі країн НАТО, що виконували функції повітряної поліції в країнах Балтії, сім разів злітали для перехоплення й супроводу російських літаків, які порушували повітряний простір над Балтійським морем.

Про це повідомляє міністерство оборони Литви, пише Суспільне.

3гідно з даними міністерства, 30 серпня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки Російської Федерації: Су-35 і один Ан-72. Вони літали за маршрутом: материкова частина Російської Федерації — міжнародний повітряний простір — материкова частина РФ.

Літаки Су-35 літали летіли без радіолокаційних транспондерів, не подали плану польоту й не виходили на зв’язок із диспетчерами. Ще один російський літак — Ан-72 був із увімкненим транспондером.

31 серпня ситуація із двома Су-35 і одним Ан-72 повторилася чотири рази.

1 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували два літаки: Іл-96. Також були ідентифіковані два Су-35. Згодом розпізнали ще два Су-27. Того ж дня патрулі НАТО супроводили один Іл-96 і ще два Су-27.

4 вересня винищувачі авіаційної поліції НАТО ідентифікували літак C-551, що летів з Іспанії до Німеччини. Літак летів не за наданим планом польоту, не підтримував зв'язок, радіолокаційний транспондер був включений. Цей літак розбився біля узбережжя Латвії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії
Сьогодні, 03:35
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Сьогодні, 01:29
Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
05 вересень, 22:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські літаки в Литві
Сьогодні, 05:51
Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії
Сьогодні, 03:35
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Сьогодні, 01:29
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії
Сьогодні, 03:35
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Сьогодні, 02:19
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Сьогодні, 01:29
Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС Енергоатом спростував фейк про втрату контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС
05 вересень, 22:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Винищувачі НАТО 7 разів за тиждень перехоплювали російські літаки в Литві
Сьогодні, 05:51
 0
Ліз Трасс обрали новою прем'єр-міністеркою Великої Британії
Сьогодні, 03:35
 0
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
Сьогодні, 02:19
 0
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова
Сьогодні, 01:29
 0
6 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8