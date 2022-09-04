Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС





Про це свідчить дослідження Укргідрометцентру, пише



"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.



Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.



Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди.



Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненськії АЕС та Хмельницькій АЕС.



Відзначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.

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