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Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС
У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції радіоактивне забруднення перш за все торкнулося б півдня України, включно з Кримом, а далі б перемістилося на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії.

Про це свідчить дослідження Укргідрометцентру, пише Українська правда.

"Результат моделювання умовного викиду на ЗАЕС з початком о 17:33 (Київ) 4/09/2022 і з тривалістю 15 годин показує, що повітряні маси 4 вересня можуть транспортувати викиди ЗАЕС на південь над територією Запорізької та Херсонської областей і всією територією тимчасово окупованого Криму.

Пройшовши над Чорним морем, повітряні маси почнуть переміщатись на захід на територію Туреччини, Греції, Болгарії, Молдови та Румунії", - йдеться в повідомленні.
Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

Моделювання переміщення атмосферних мас-носіїв продуктів викиду АЕС у разі умовної радіаційної аварії впродовж 72 годин виконали на основі глобального прогнозу погоди.

Також вчені змоделювали подібні "аварії" на Південно-Українській АЕС, Рівненськії АЕС та Хмельницькій АЕС.

Відзначається, що радіаційна ситуація в зоні спостереження ЗАЕС з 4 серпня по 5 вересня 2022 року залишалася стабільною.

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Теги: Росія, Україна, війна
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