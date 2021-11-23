Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО

Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО
У волинських школах із нового навчального року учні розпочали вивчення семи предметів за оновленою шкільною програмою. Зміни внесли у вивчення всесвітньої історії та історії України, основ правознавства, захисту України, основ здоров’я, громадянської освіти, географії та зарубіжної літератури.

Як розповіла Суспільному заступниця директора обласного інституту післядипломної освіти Валентина Вітюк, в окремих предметах змінилися теми.

"Зміни відбулися в програмах предметів з початком повномасштабного вторгнення, то тут акцент зроблено на таких предметах, як історія, українська література, зарубіжна література. Основи здоров’я, фізкультура і захист України – тут акцент і на цивільному захисті", – говорить методистка.

Як оцінюють зміни вчителі та школярі

Зі слів вчительки однієї з луцьких шкіл Тетяни Моренчук, програма змінена в частині новітньої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України.
Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО

"Потрібно про Росію говорити, як про агресора: от щойно провели таку бесіду з 11-тикласниками. Нам треба виховувати покоління, як покоління переможців. В підручниках для 11 класу є революція на граніті, про яку раніше не згадували: це і Помаранчева революція, і Революція гідності", – зазначила вчителька.

11-класниця Софія Лукащук про зміни в шкільній програмі знала. Нововведення, які пропонує МОН, каже, підтримує.

"Були деякі новини, що з програми усунуть російських письменників, а також будуть більше вивчати важливість української мови, культури на уроках історії. Вважаю це доцільним рішенням", – додала школярка.

Восьмикласниця Дарина Новосад говорить: хоче, щоб в навчальних предметах не було нічого, пов’язаного з країною-агресором. Зі слів дівчини, її тато-військовий відстоює незалежність країни.
Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО

"Я тата не бачила вже п'ять місяців. Країну-агресора, яка зруйнувала більшу частину нашої України, нам краще не вивчати", – додала школярка.

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Теги: Волинь, навчання, школи
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