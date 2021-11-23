Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
У волинських школах із нового навчального року учні розпочали вивчення семи предметів за оновленою шкільною програмою. Зміни внесли у вивчення всесвітньої історії та історії України, основ правознавства, захисту України, основ здоров’я, громадянської освіти, географії та зарубіжної літератури.
Як розповіла Суспільному заступниця директора обласного інституту післядипломної освіти Валентина Вітюк, в окремих предметах змінилися теми.
"Зміни відбулися в програмах предметів з початком повномасштабного вторгнення, то тут акцент зроблено на таких предметах, як історія, українська література, зарубіжна література. Основи здоров’я, фізкультура і захист України – тут акцент і на цивільному захисті", – говорить методистка.
Як оцінюють зміни вчителі та школярі
Зі слів вчительки однієї з луцьких шкіл Тетяни Моренчук, програма змінена в частині новітньої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України.
"Потрібно про Росію говорити, як про агресора: от щойно провели таку бесіду з 11-тикласниками. Нам треба виховувати покоління, як покоління переможців. В підручниках для 11 класу є революція на граніті, про яку раніше не згадували: це і Помаранчева революція, і Революція гідності", – зазначила вчителька.
11-класниця Софія Лукащук про зміни в шкільній програмі знала. Нововведення, які пропонує МОН, каже, підтримує.
"Були деякі новини, що з програми усунуть російських письменників, а також будуть більше вивчати важливість української мови, культури на уроках історії. Вважаю це доцільним рішенням", – додала школярка.
Восьмикласниця Дарина Новосад говорить: хоче, щоб в навчальних предметах не було нічого, пов’язаного з країною-агресором. Зі слів дівчини, її тато-військовий відстоює незалежність країни.
"Я тата не бачила вже п'ять місяців. Країну-агресора, яка зруйнувала більшу частину нашої України, нам краще не вивчати", – додала школярка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як розповіла Суспільному заступниця директора обласного інституту післядипломної освіти Валентина Вітюк, в окремих предметах змінилися теми.
"Зміни відбулися в програмах предметів з початком повномасштабного вторгнення, то тут акцент зроблено на таких предметах, як історія, українська література, зарубіжна література. Основи здоров’я, фізкультура і захист України – тут акцент і на цивільному захисті", – говорить методистка.
Як оцінюють зміни вчителі та школярі
Зі слів вчительки однієї з луцьких шкіл Тетяни Моренчук, програма змінена в частині новітньої історії, насамперед подій, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України.
"Потрібно про Росію говорити, як про агресора: от щойно провели таку бесіду з 11-тикласниками. Нам треба виховувати покоління, як покоління переможців. В підручниках для 11 класу є революція на граніті, про яку раніше не згадували: це і Помаранчева революція, і Революція гідності", – зазначила вчителька.
11-класниця Софія Лукащук про зміни в шкільній програмі знала. Нововведення, які пропонує МОН, каже, підтримує.
"Були деякі новини, що з програми усунуть російських письменників, а також будуть більше вивчати важливість української мови, культури на уроках історії. Вважаю це доцільним рішенням", – додала школярка.
Восьмикласниця Дарина Новосад говорить: хоче, щоб в навчальних предметах не було нічого, пов’язаного з країною-агресором. Зі слів дівчини, її тато-військовий відстоює незалежність країни.
"Я тата не бачила вже п'ять місяців. Країну-агресора, яка зруйнувала більшу частину нашої України, нам краще не вивчати", – додала школярка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія вранці вдарила ракетами по Кривому Рогу
Сьогодні, 09:11
Росія розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках та храмах на Херсонщині, – Генштаб
Сьогодні, 09:02
Оновлені шкільні програми: що кажуть луцькі вчителі та учні. ВІДЕО
Сьогодні, 08:24
Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС
Сьогодні, 07:13
Медіа