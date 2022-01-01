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Росія вранці вдарила ракетами по Кривому Рогу

Росія вранці вдарила ракетами по Кривому Рогу
Російська окупаційна армія вранці 6 вересня завдала ракетних ударів по Кривому Рогу.

Про це повідомив у телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він о 8.13.

Повітряну тривогу у вівторок вранці було оголошено по всій Україні.

Нагадаємо, вчора ввечері, 5 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Ворог вдарив по нафтобазі двома крилатими ракетами. А вночі окупанти били по Дніпропетровщині з "градів".

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Теги: Росія, Україна, війна
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