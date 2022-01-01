Росія вранці вдарила ракетами по Кривому Рогу





Про це Олександр Вілкул.



"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він о 8.13.



Повітряну тривогу у вівторок вранці було оголошено по всій Україні.



Нагадаємо, вчора ввечері, 5 серпня,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська окупаційна армія вранці 6 вересня завдала ракетних ударів по Кривому Рогу.Про це повідомив у телеграмі керівник військової адміністрації Кривого Рогу"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося у укриттях", - написав він о 8.13.Повітряну тривогу у вівторок вранці було оголошено по всій Україні.Нагадаємо, вчора ввечері, 5 серпня, окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області . Ворог вдарив по нафтобазі двома крилатими ракетами. А вночі окупанти били по Дніпропетровщині з "градів".

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