Курс валют у Луцьку 6 вересня

Курс валют у Луцьку 6 вересня
6 вересня готівковий курс долара становить 40.75, продають його за 40.90.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за 40.22.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,49.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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