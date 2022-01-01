Курс валют у Луцьку 6 вересня
Сьогодні, 09:23
6 вересня готівковий курс долара становить 40.75, продають його за 40.90.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 40.22.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,49.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за 40.22.
Щодо польського злотого, то його продають за 8,49.
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