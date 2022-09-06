Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters

Джо Байден заявив 5 вересня, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.



Про це пише Reuters з посиланням на свого кореспондента у Вашингтоні, повідомляє



Видання зазначає, що на цьому наполягає Україна, водночас Москва попереджала, що цей ярлик розірве американсько-російські зв’язки.



Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: “Ні”.



Нагадаємо, видання Politico написало, що Державний департамент США дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що РФ можуть визнати державою-спонсором тероризму. Зокрема, чиновники побоюються, що включення Росії до списку спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.



Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсей Грем закликали адміністрацію президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму.



27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив 5 вересня, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму.Про це пише Reuters з посиланням на свого кореспондента у Вашингтоні, повідомляє LB.ua Видання зазначає, що на цьому наполягає Україна, водночас Москва попереджала, що цей ярлик розірве американсько-російські зв’язки.Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсором тероризму, Байден відповів журналістам у Білому домі: “Ні”.Нагадаємо, видання Politico написало, що Державний департамент США дає зрозуміти Конгресу, що він серйозно занепокоєний тим, що РФ можуть визнати державою-спонсором тероризму. Зокрема, чиновники побоюються, що включення Росії до списку спонсорів тероризму може поставити під загрозу угоду щодо дозволу зерновим суднам залишати українські порти.Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсей Грем закликали адміністрацію президента Джо Байдена вже зараз визнати Росію державою-спонсором тероризму.27 липня Сенат США одноголосно схвалив необов'язкову до виконання резолюцію, яка закликає держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росію до списку спонсорів тероризму.

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