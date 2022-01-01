Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС





Про це віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила під час спілкування з журналістами на французькому телеканалі LCI. пише



Зокрема, як зазначила Верещук, мирні громадяни з навколишніх населених пунктів хочуть якнайшвидше евакуюватися, а ситуація навколо найбільшої АЕС у Європі через постійні обстріли з боку російської армії продовжує залишатися напруженою. Так, сьогодні обстріли спровокували пожежу та відключення від мережі останнього її енергоблоку.



"Люди масово звертаються до нас по допомогу – вони намагаються залишити небезпечну територію. Ми вкотре звертаємося до РФ з вимогою надати нам гуманітарний коридор для евакуації жінок, дітей, літніх людей!" – закликала Верещук.



Вона констатувала, що Росія офіційно відмовляється надавати такі коридори. Втім, Україна не припинить спроб допомогти своїм громадянам виїхати у безпечні місця, наголосила Ірина Верещук.



Запорізька АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів, знову відключена від енергоживлення внаслідок обстрілів.



В НАЕК "Енергоатом" сповістили, що протягом останніх трьох діб російські війська продовжують інтенсивні обстріли території навколо Запорізької АЕС. Внаслідок цього були пошкоджені та відключені лінії електропередачі.



5 вересня,

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