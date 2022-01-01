Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 6 вересня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 6 вересня похмура погода буде триматися весь день, вранці очікується недовге прояснення. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 5°С до 16°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10⁰, вдень 15-20° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 5°С до 16°С.
У Волинському обласному центру з гідрометеорології синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10⁰, вдень 15-20° тепла.
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