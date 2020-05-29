Lifecell запустив послугу дзвінків через Wi-Fi у тестовому режимі

Lifecell запустив послугу дзвінків через Wi-Fi у тестовому режимі
Український оператор стільникового зв'язку Lifecell запустив нову послугу для своїх абонентів. Voice over Wi-Fi дає змогу здійснювати голосові дзвінки без покриття мережею, якщо є з'єднання з інтернетом через Wi-Fi. Однак наразі моделі смартфонів, які підтримуються, обмежені.

Як повідомляє 24 канал, на момент тестування послуги підтримуються сучасні моделі смартфонів Samsung та Xiaomi.

Повний перелік пристроїв, які підтримуються послугою, вказані на сайті оператора.

Послуга буде корисна усім, хто живе у регіонах з нестабільним сигналом мережі, однак з хорошим домашнім інтернетом. Нова можливість також стане у пригоді мешканцям будинків, які відчувають проблеми зі зв'язком у своїх помешканнях. Тож більше підходити до вікна або на балкон, щоб подзвонити друзям чи рідним, не потрібно – достатньо мати вдома Wi-Fi.

Або, наприклад, ви зайшли у кафе, яке перебуває у підвальному приміщенні, де зв'язок ловить погано, або взагалі недоступний. Але в кафе є Wi-Fi. Тоді ви просто підключаєтеся до мережі та залишаєтеся на зв'язку завдяки послузі Wi-Fi Calling. Як її активувати, розповідаємо далі.

Що потрібно для того, щоб подзвонити через Wi-Fi
Перш за все, для того, щоб мати можливість скористатися послугою VoWiFi Calling потрібно впевнитися, що ваш телефон її підтримує

Необхідні також такі умови:

- наявність картки USIM (SIM-картка, що підтримує технологію LTE 4G);
- хороше покриття Wi-Fi;
- активація відповідної функції Wi-Fi Calling на смартфоні.

Скільки коштує послуга


Послуга VoWiFi безкоштовна. Тобто абонент може користуватись нею в рамках свого тарифного плану.

До речі, якщо під час розмови ви переходите із зони дії Wi-Fi, але залишаєтеся у зоні покриття мережі, дзвінок не перериватиметься.

Як активувати послугу Wi-Fi Calling на своєму смартфоні

- Вмикаємо Wi-Fi Calling на iPhone:
- Підключіться до Wi-Fi та відкрийте "Параметри".
- Виберіть "Стільникові дані" та "Wi-Fi виклики".
- Активуйте опцію.

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Теги: Lifecell, дзвінки
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