Біля Запоріжжя вишка мобільного зв'язку зупинила російську ракету

Біля Запоріжжя вишка мобільного зв'язку зупинила російську ракету
На Запоріжжі з ракетами російських окупантів боряться навіть вишки мобільного зв'язку.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя.

Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області. Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри.

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Теги: Запоріжжя, війна, Комишуваха
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