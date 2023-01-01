Біля Запоріжжя вишка мобільного зв'язку зупинила російську ракету





Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Базова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя.



Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області. Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Запоріжжі з ракетами російських окупантів боряться навіть вишки мобільного зв'язку.Про це повідомив міністр цифрової трансформаціїБазова станція Vodafone зупинила російську ракету, що летіла на Запоріжжя.Це сталося в селищі Комишуваха Запорізької області. Попри пошкодження, вже наступного дня зв’язок у районі повністю відновили завдяки Старлінку, який передала команда Мінцифри.

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