На пункті «Устилуг – Зосін» польський прикордонник врятував немовля з України. ВІДЕО





Це зафіксувала камера прикордонного переходу, – повідомляє



Пасажирка побачила, що її дитина не дихає і посиніла. Жінка побігла до прикордонників за допомогою.



Дитину врятував прикордонник сержант Матеуш Кондрат. Він перевернув немовля на живіт. Потім кілька разів вдарив його по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями.



Пізніше на місце прибула швидка.допомога.Польські медики відвезли дитину з мамою до лікарні в Грубешуві.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На пункті пропуску «Устилуг – Зосін» польський прикордонник врятував однорічного хлопчика з України, який несподівано перестав дихати.Це зафіксувала камера прикордонного переходу, – повідомляє ІА Конкурент , посилаючись на спільноту Нова Польща.Пасажирка побачила, що її дитина не дихає і посиніла. Жінка побігла до прикордонників за допомогою.Дитину врятував прикордонник сержант Матеуш Кондрат. Він перевернув немовля на живіт. Потім кілька разів вдарив його по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями.Пізніше на місце прибула швидка.допомога.Польські медики відвезли дитину з мамою до лікарні в Грубешуві.

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