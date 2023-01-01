Погода у Луцьку на завтра, 6 травня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 6 травня, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура В Луцьку вночі - 0-2°, вдень 10-12° тепла.
По області вночі сильні заморозки - 0-5°, вдень - 11-16° тепла.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Народний прогноз погоди: 6 травня відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, в народі – Юр'єв день. Цей день вважався святом пастухів: на поля після зими виганяли худобу, починався буйний ріст трав. У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить". Якщо погода в цей день безвітряна – до гарного врожаю.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура В Луцьку вночі - 0-2°, вдень 10-12° тепла.
По області вночі сильні заморозки - 0-5°, вдень - 11-16° тепла.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Народний прогноз погоди: 6 травня відзначається день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця, в народі – Юр'єв день. Цей день вважався святом пастухів: на поля після зими виганяли худобу, починався буйний ріст трав. У цей час прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить". Якщо погода в цей день безвітряна – до гарного врожаю.
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