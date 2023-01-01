В Бахмуті загинув наречений доньки режисера з Волині Олеся Саніна

В Бахмуті загинув наречений доньки режисера з Волині Олеся Саніна
На російсько-українській війні загинув боєць Іноземного легіону Крістофер Кемпбелл, який був нареченим доньки відомого режисера, уродженця Волині Олеся Саніна.

Про це митець написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Крістоферу Джеймсу Кемпбеллу було 27 років, він загинув у бою 6 квітня 2023 року в Бахмуті, захищаючи Україну.

"Кріс був ветераном з великим досвідом військової служби, прослужив п'ять років в Іраку та Кувейті. З початком бойових дій в Україні, він став на захист країни та воював проти російських окупантів спочатку в складі спецпідрозділу "Азов", а потім продовжив свою службу в Іноземному легіоні. Його досвід та відданість справі були безцінними для побратимів", - написав Олесь Санін.

Окрім служби в армії, Кріс також долучився до волонтерського руху в Україні. Він був членом "Вільних", допомагав та ділився досвідом.

Як повідомив Олесь Саніна, за останнім бажанням Кріса він був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя.

Довідка:

Олесь Санін (справжнє ім'я Олександр Геннадійович Санін) - український кінорежисер, актор, оператор, продюсер, музикант і скульптор. Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2004). Заслужений артист України (2014). Народився митець 30 липня 1972 року у місті Камінь-Каширський на Волині.

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Теги: війна, Волинь, Іноземний легіон, Олесь Санін
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