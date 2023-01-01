«Україна неодмінно переможе!», – волинський тероборонівець, який нині воює на Сході України

«Україна неодмінно переможе!», – волинський тероборонівець, який нині воює на Сході України
Волинський тероборонівець Ігор 30 років попропрацював водієм, а коли почалося повномасштабне вторгнення росіян, не вагаючись пішов до військкомату. Ще за радянських часів він відслужив два роки строкової служби в Афганістані

Історію про бійця опублікували на сторінці 100 ОМБр.

«Споконвіку Україна била, б’є і буде бити зайд, які зазіхають на її свободу! Без нас ніколи не обходилося. Нема козаків – нема перемоги. Україна завжди перемагала – і цього разу неодмінно переможе!» – каже пан Ігор, який служить у Ківерцівському батальйоні Волинської бригади тероборони.

Чоловік ще за радянських часів відслужив два роки строкової служби в Афганістані – у провінції Кабул. Потім понад 30 років працював водієм – кермував самоскидами та тягачами.

Дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, одразу пішов у військкомат. Вже служить 15-й місяць, нині – на сході України, де Волинська бригада тероборони успішно виконує бойові завдання.

«Наш рідний дім – це вся Україна. Добре це усвідомлюю, бо моя мама – з Волині, батько – з Черкащини, а я – народився на Чернігівщині. З дитинства живу на Волині, але не маю жодних сумнівів – Донбас і Крим є невід’ємними складовими України. І ми за жодних обставин нікому їх не подаруємо!» – впевнено каже волинський тероборонівець.

Вдома на пана Ігоря з Перемогою чекають дружина, син… та чорний кіт Том:

«Кілька років тому підібрав на вулиці кошеня-доходягу. А зараз ви б побачили, який з того облізлого нещастя котисько виріс!»


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Теги: війна, Росія, Україна
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