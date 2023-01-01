Більше 2 тисяч жителів Луцької громади стали учасниками екотолоки. ФОТО

В традиційній сезонній акції з наведення порядку після зими взяли участь понад дві тисячі жителів Луцької громади.Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.В рамках екотолоки "Весна надії" цього року свідомі лучани та мешканці сіл громади прибирали прибережні зони річок Стир і Сапалаївка, парки та сквери Луцька, ботанічний сад, а також окремі території у селах та селищах старостинських округів. Зокрема, у Луцьку було визначено 41-ну локацію.“Наш основний фронт робіт – навести лад на територіях, не охоплених поточним прибиранням, – розповіла начальник відділу екології Луцької міської ради. – Як правило, це прибережні зони річок, парки, сквери, які не є центральними. Тобто немає потреби прибирати в Центральному парку культури чи в Парку 900-річчя Луцька. Там ми досягли належного рівня прибирання комунальними службами, а також прищепили людям розуміння, що треба жити в чистому довкіллі. Але, на жаль, залишаються інші дуже засмічені території, в основному - це прибережні смуги”.Головний акцент цьогорічної екотолоки – прибрати територію міста і громади від побутового сміття. До справи долучилися молодіжні, громадські та спортивні організації, працівники комунальних підприємств, Луцької міської ради, депутати. За кожною локацією закріпили відповідальну особу, яка забезпечувала учасників рукавицями, інвентарем та сміттєвими пакетами.Роботи проходили з дотриманням обмежень воєнного стану, громадського порядку, правил благоустрою та державних санітарних норм. У 5-ти старостинських округах толока відбувалася переважно на територіях комунальних закладів – шкіл, садочків, амбулаторій, бібліотек.“Старостати вже другий рік разом із нами беруть участь у толоці”, – повідомила Оксана Лисак. Вона також додала, що за результатами прибирання на кожній локації було зібрано в середньому 20 мішків сміття місткістю 120 літрів. За словами постійних учасників толоки, порівняно із 2021-2022 роками, цьогоріч сміття було значно менше.