У ніч на 8 травня по Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22

У ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3.Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.Ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Внаслідок влучань спалахнули пожежі.Як повідомив полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, в ніч на 8 травня Росія випустила до 8 крилатих ракет Х-22 по Одещині."Що стосується Одещини – було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)", - зазначив він.