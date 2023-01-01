У ніч на 8 травня по Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22

У ніч на 8 травня по Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22
У ніч на 8 травня близько опівночі російські окупанти атакували Одещину із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

Усього здійснено вісім пусків з району мису Тарханкут (окупований Крим). Частина ракет не досягла своїх цілей.

Ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі. Внаслідок влучань спалахнули пожежі.

Як повідомив полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, в ніч на 8 травня Росія випустила до 8 крилатих ракет Х-22 по Одещині.

"Що стосується Одещини – було 7 літаків і до 8 пусків крилатих ракет Х-22, частина з них долетіла до Одеської області, були уражені певні об’єкти, решта ракет не досягли своїх цілей (можливо самоліквідація, можливо, просто падають в силу свого старіння, бо це застарілі радянські ракети)", - зазначив він.

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Теги: Одещина, Х-22, війна, Росія, Україна
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