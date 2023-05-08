За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
Сьогодні, 08:50
За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).
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