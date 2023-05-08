За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів

За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).

За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: втрати окупантів, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ніч на 8 травня по Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 8 травня
Сьогодні, 09:05
За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
Сьогодні, 08:50
Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА, усі дрони знищені
Сьогодні, 08:35
Військова техніка в мініатюрі: ковельчанин передав волинському музею діораму на історичну тематику
Сьогодні, 08:01
Схожі новини
Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів Сили оборони минулої доби знищили 650 окупантів
04 травень, 08:50
За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат За добу ЗСУ знищили майже 600 російських солдат
17 квітень, 09:30
Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат Росія втратила на війні в Україні вже 181 550 своїх солдат
15 квітень, 09:39
За добу російська армія втратила 7 танків За добу російська армія втратила 7 танків
29 березень, 08:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти вночі атакували Київ дронами-камікадзе, є руйнування та постраждалі
Сьогодні, 09:15
 0
У ніч на 8 травня по Одещині росіяни випустили 8 ракет Х-22
Сьогодні, 09:10
 0
Курс валют у Луцьку 8 травня
Сьогодні, 09:05
 0
За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів
Сьогодні, 08:50
 0
Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА, усі дрони знищені
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8