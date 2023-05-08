За добу ЗСУ ліквідували 540 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 3730 (+7) од,

- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,

- артилерійських систем – 3018 (+8) од,

- РСЗВ – 554 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,

- літаків – 308 (+0) од,

- гелікоптерів – 294 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),

- крилаті ракети ‒ 947 (+0),

- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,

- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 7 травня, наші захисники ліквідували 540 російських солдатів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника станом на 08.05.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 194970 (+540) осіб ліквідовано,- танків ‒ 3730 (+7) од,- бойових броньованих машин ‒ 7253 (+5) од,- артилерійських систем – 3018 (+8) од,- РСЗВ – 554 (+0) од,- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2614 (+42),- крилаті ракети ‒ 947 (+0),- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5958 (+6) од,- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).

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