Військова техніка в мініатюрі: ковельчанин передав волинському музею діораму на історичну тематику

Володимир Левкович нещодавно презентував для Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки діораму, що передає хроніку воєнних часів, а саме періоду Другої світової війни.



Як розповів телефоном



На макеті майстер розмістив бутафорські будівлі, фігурки людей, моделі військової техніки та ландшафти у зменшеному розмірі. Зі слів Володимира Левковича, макет має об'ємну площину, тож його можна розглядати зі всіх сторін. Каже: розмістив збірні сценки, окремі з яких мають точну історичну прив'язку, тому схожі епізоди можна побачити на архівних фотографіях.



"Стоїть танк, торговець пропонує танкістам вино. Далі військовий з картою спілкується з місцевим жителем біля гаража, щоб зорієнтуватися, куди рухатися. Далі стоїть американський офіцер під ручку з француженкою, спілкуються. Потім – солдат, у якого перетягнута рука, наче говорить: "Дивіться, рухається якась техніка", – каже автор.



Зі слів ковельчанина, тут – військові та цивільні, британська й американська техніка – усе періоду Другої світової війни.



"На задньому дворі цивільні ремонтують трактор. Піхотинець, який чує гуркіт, біжить подивитися, що там сталося. Далі стоїть стара жінка, яка вийшла погодувати курей та гусей. Якщо брати всі ці сюжети по колу, то вони логічно пов'язані й сходяться один за одним", – зазначив моделіст.



Для створення такої діорами, каже Володимир Левкович, використовував підручні матеріали: дерево, пінопласт, клоччя, пісок і клейові суміші.



"Береться ножик, клей, шпаклівка, пензлик, фарба – і з військового стає цивільний. З пінопласту порізали на такі частинки, клеєм ПВА вмочили в пісок, пофарбували та вийшла цегла", – додав ковельчанин.



Як розповів Суспільному директор Волинського регіонального музею українського війська Олег Ткачук, експозиція стендових моделей військової техніки представлена роботами як авторів спілки моделістів Ковеля, так і Луцька. Зокрема серед останніх надбань музею – це роботи луцького моделіста Валерія Ігнатюка, котрий нині є військовим 100-ої бригади та перебуває на лікуванні в госпіталі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський моделістнещодавно презентував для Волинського регіонального музею українського війська та військової техніки діораму, що передає хроніку воєнних часів, а саме періоду Другої світової війни.Як розповів телефоном Суспільному волинянин, роботу створив орієнтовно сім-вісім років тому разом з учнями "Ковельської міської станції юних техніків", а історико-технічним стендовим моделюванням займається уже давно. До цього діораму, або як називає автор цю роботу – "сценку" – зберігав у себе вдома.На макеті майстер розмістив бутафорські будівлі, фігурки людей, моделі військової техніки та ландшафти у зменшеному розмірі. Зі слів Володимира Левковича, макет має об'ємну площину, тож його можна розглядати зі всіх сторін. Каже: розмістив збірні сценки, окремі з яких мають точну історичну прив'язку, тому схожі епізоди можна побачити на архівних фотографіях."Стоїть танк, торговець пропонує танкістам вино. Далі військовий з картою спілкується з місцевим жителем біля гаража, щоб зорієнтуватися, куди рухатися. Далі стоїть американський офіцер під ручку з француженкою, спілкуються. Потім – солдат, у якого перетягнута рука, наче говорить: "Дивіться, рухається якась техніка", – каже автор.Зі слів ковельчанина, тут – військові та цивільні, британська й американська техніка – усе періоду Другої світової війни."На задньому дворі цивільні ремонтують трактор. Піхотинець, який чує гуркіт, біжить подивитися, що там сталося. Далі стоїть стара жінка, яка вийшла погодувати курей та гусей. Якщо брати всі ці сюжети по колу, то вони логічно пов'язані й сходяться один за одним", – зазначив моделіст.Для створення такої діорами, каже Володимир Левкович, використовував підручні матеріали: дерево, пінопласт, клоччя, пісок і клейові суміші."Береться ножик, клей, шпаклівка, пензлик, фарба – і з військового стає цивільний. З пінопласту порізали на такі частинки, клеєм ПВА вмочили в пісок, пофарбували та вийшла цегла", – додав ковельчанин.Як розповів Суспільному директор Волинського регіонального музею українського війська, експозиція стендових моделей військової техніки представлена роботами як авторів спілки моделістів Ковеля, так і Луцька. Зокрема серед останніх надбань музею – це роботи луцького моделіста Валерія Ігнатюка, котрий нині є військовим 100-ої бригади та перебуває на лікуванні в госпіталі.

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