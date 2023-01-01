Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця

Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця
Під завалами складу в Одеській області, який постраждав внаслідок нічного ракетного обстрілу, знайшли тіло охоронця.

Про це у коментарі Громадському повідомила керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк.

Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук раніше повідомляв, що внаслідок обстрілу Одещини троє працівників складу логістичної інфраструктури отримали незначні поранення. Окупанти вдарили по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на чорноморському узбережжі.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що росіяни запустили по Одеській області до 8 крилатих ракет Х-22. Але частина з них навіть не долетіла до регіону. Ймовірно, це сталося внаслідок самоліквідації або падіння через застарілий стан.
Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця
Ракетний удар по Одещині: під завалами складу продовольчого підприємства знайшли тіло охоронця


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Теги: Росія, Україна, війна, Одещина
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