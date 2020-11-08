«Тіло доведеться почистити»: у Білорусі затримали чоловіка за татуювання з гербом України
Сьогодні, 12:35
Силовики, підконтрольні режиму диктатора Олександра Лукашенка затримали чоловіка за татуювання з гербом України та національним гербом Білорусі.
Як повідомляє УНІАН з посиланням на правозахисний проект "Вясна", відео з допитом чоловіка з'явилося на каналах силовиків Лукашенка. Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі - Пагоня та Тризуб.
На відео затриманий каже, що набив Пагоню 2021 року, а після початку війни набив на плечі український герб на підтримку України. Силовики Лукашенка назвали його татуювання "підтримкою протестів та нацистів".
"Тіло доведеться почистити", - заявили вони.
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Як повідомляє УНІАН з посиланням на правозахисний проект "Вясна", відео з допитом чоловіка з'явилося на каналах силовиків Лукашенка. Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі - Пагоня та Тризуб.
На відео затриманий каже, що набив Пагоню 2021 року, а після початку війни набив на плечі український герб на підтримку України. Силовики Лукашенка назвали його татуювання "підтримкою протестів та нацистів".
"Тіло доведеться почистити", - заявили вони.
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