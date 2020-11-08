«Тіло доведеться почистити»: у Білорусі затримали чоловіка за татуювання з гербом України

Олександра Лукашенка затримали чоловіка за татуювання з гербом України та національним гербом Білорусі.



Як повідомляє



На відео затриманий каже, що набив Пагоню 2021 року, а після початку війни набив на плечі український герб на підтримку України. Силовики Лукашенка назвали його татуювання "підтримкою протестів та нацистів".



"Тіло доведеться почистити", - заявили вони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Силовики, підконтрольні режиму диктаторазатримали чоловіка за татуювання з гербом України та національним гербом Білорусі.Як повідомляє УНІАН з посиланням на правозахисний проект "Вясна", відео з допитом чоловіка з'явилося на каналах силовиків Лукашенка. Причиною затримання стало татуювання з гербами України та Білорусі - Пагоня та Тризуб.На відео затриманий каже, що набив Пагоню 2021 року, а після початку війни набив на плечі український герб на підтримку України. Силовики Лукашенка назвали його татуювання "підтримкою протестів та нацистів"."Тіло доведеться почистити", - заявили вони.

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